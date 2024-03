Un départ complètement inattendu dans les tuyaux au Paris SG ?

Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul élément à quitter les rangs du PSG au terme de la saison 2023-2024. Le club de la capitale pourrait ainsi être confronté à un départ surprise.

Le Paris SG cherche un nouveau gardien de but

Ce mardi, le journal L’Équipe a révélé que le Paris Saint-Germain s’était mis en idée de recruter un nouveau gardien de but cet été et se serait déjà penché sur plusieurs profils afin de compenser le départ à venir de Keylor Navas. Cette décision de la direction du club de la capitale laisserait toutefois « un certain flou sur la future hiérarchie. » En effet, derrière Gianluigi Donnarumma, auteur de solides prestations ces derniers mois, le Paris SG peut encore compter sur Arnaud Tenas (22 ans) et Lucas Lavallée (21 ans).

Sauf que Sky Sport Deutschland a récemment révélé que le PSG s’intéresserait à Gregor Kobel. La chaîne allemande évoque même un « contact informel » entre le portier du Borussia Dortmund et les services de Luis Campos. Sachant que Donnarumma dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026 et qu’aucune négociation pour une prolongation n’a encore été évoquée, les décideurs parisiens réfléchiraient déjà à son éventuelle succession. Une situation qui pourrait faire douter Arnaud Tenas.

Arnaud Tenas se pose des questions sur son avenir au PSG

Arrivé librement en provenance du FC Barcelone en juillet passé avec l’ambition d’endosser la doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Sergio Rico étant au bout de leur contrat respectif le 30 juin prochain, Arnaud Tenas pourrait être tenté par un départ du Paris Saint-Germain durant le marché des transferts à venir.

Auteur de deux remarquables matches contre Havre et Nantes, le jeune international espagnol pourrait réclamer un bon de sortie si Luis Campos recrute un nouveau portier cet été. Sous contrat jusqu’en 2026, Arnaud Tenas pourrait ainsi être intéressé par un changement sous la forme d’un prêt ou d’un départ définitif selon le contexte.