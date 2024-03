John Textor s’apprête à réaliser un gros coup pour l’OL

John Textor poursuit la restructuration de l’OL, qu’il a entamée depuis qu’il a racheté le club rhodanien. Le dirigeant américain est sur le point de réaliser un joli coup pour son organisation multiclubs.

Michael Gerlinger, une piste de vieille date pour John Textor

Son nom circulait déjà dans les coulisses de l’OL depuis octobre 2023. Depuis le départ de Vincent Ponsot, John Textor a jeté son dévolu sur Michael Gerlinger. L’homme de 51 ans venait de quitter le Bayern Munich où il a servi pendant 18 longues années. Au cours de son passage au sein du club bavarois, Gerlinger a occupé différents postes, d’abord en tant que directeur des affaires juridiques, puis, plus récemment, en tant que vice-président chargé des affaires sportives et des compétitions. Pour John Textor, c’était le profil idéal pour mener à bien la nouvelle politique de l’OL.

Michael Gerlinger en route pour l’OL

Près de six mois après avoir quitté le Bayern Munich, Michael Gerlinger est sur le point de reprendre du service, et au sein du club qui l’a longtemps courtisé. Mardi soir, le journal L’Equipe a révélé que l’Allemand devrait être nommé dans les prochains jours directeur mondial du football de l’organisation multiclubs (OL, Botafogo, Molenbeek), sous la présidence de John Textor. Parlant couramment l’anglais et le français, Gerlinger possède une grande expérience, ayant également été membre de l’ECA, dont il a contribué à la fondation.

Son nom avait déjà été révélé par L’Équipe en octobre dernier lors de l’annonce du départ de Vincent Ponsot. L’OL avait alors réorganisé sa hiérarchie sans nommer de nouveau directeur du football, déléguant les responsabilités de l’ancien titulaire à Jean Sudres, qui jouit d’une grande popularité auprès des nouveaux dirigeants du club. Avec l’OL comme figure de proue parmi les trois clubs du groupe Eagles de John Textor, Gerlinger aura à charge la politique du groupe.