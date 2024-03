Le duo qui tape à la porte pour la succession de Jean-Louis Gasset à l’OM

Si Jean-Louis Gasset excelle depuis qu’il a pris les rênes de l’OM, le club de Ligue 1 ne prépare pas l’avenir avec le Français. Sa succession est déjà envisagée avec deux pistes claires qui se dégagent.

Jean-Louis Gasset ne restera pas à l’OM

Jean-Louis Gasset a succédé, le 20 février, à Gennaro Gattuso pour une mission de 100 jours. Cinq matchs et cinq victoires plus tard, l’espoir renaît à Marseille, le club étant sur le point de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa et à seulement trois points des places qualificatives en Ligue des Champions en Ligue 1.

Cependant, malgré son succès, sa succession à l’OM continue de faire l’actualité. On ne s’attend pas à ce que Jean-Louis Gasset, nommé par intérim, poursuive son mandat au-delà de la fin de la campagne en cours. C’est la volonté du technicien de 70 ans, en accord avec la hiérarchie de l’OM, avec en tête Pablo Longoria. Les Phocéens élaborent donc un plan de succession.

Une finale Fonseca – Galtier pour l’après Gasset ?

Photo : Pablo Longoria et Jean-Louis Gasset à l’OM.

A l’OM, la question de la succession de Jean-Louis Gasset est une question prioritaire. Avec Mehdi Benatia, Pablo Longoria semble avancer sur le dossier avec des pistes qui se dessinent. On annonce notamment Paulo Fonseca, l’actuel entraîneur du LOSC, et Geoffroy Galtier, ancien du PSG.

Fonseca était une cible de l’OM l’été dernier avant que Pablo Longoria ne choisisse finalement de faire venir Marcelino au club. Le Portugais, qui n’a pas signé un nouveau contrat chez les Dogues, est une nouvelle fois reconsidéré, tout comme Galtier, actuellement entraîneur au Qatar.