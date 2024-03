OM : cette recrue fait des merveilles, Benatia jubile !

La direction de l’OM est satisfaite des performances d’un cadre de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Ce dernier affole les compteurs de buts.

Jean-Louis Gasset transforme l’OM

L’OM affole la Ligue 1 depuis le limogeage de Gennaro Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas de temps à perdre. Très vite, il s’est mis au travail et a relancé la machine marseillaise qui était aux arrêts durant de longs mois.

Le technicien français a entamé des discussions avec les joueurs et leur a donné la motivation nécessaire pour progresser et permettre au club phocéen d’arracher de beaux résultats. Sous sa gestion de l’équipe, une recrue a retrouvé son meilleur niveau et brille en championnat de France comme en Ligue Europa.

Gasset relance Aubameyang

L’arrivée de Gasset sur le banc de l’OM tombe bien pour Aubameyang. L’attaquant gabonais est devenu une machine à buts. Il trouve régulièrement le chemin des filets et permet à l’OM d’enchaîner victoires sur victoires.

Le Gabonais a déjà inscrit 11 but en Ligue 1 cette saison. Ses performances suscitent l’admiration du conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia. Ce dernier a encensé le prolifique attaquant en disant selon Le Parisien : « C’est le leader technique. Avec pas grand-chose, il te fait l’accélération qu’il faut, le plat du pied bien senti, c’est ce genre de joueur qui a cette confiance, ce vécu avec une sacrée carrière derrière lui ».

Aubameyang a rejoint l’OM en juillet 2023. Il a souvent été critiqué par les supporters pour ses performances décevantes en Ligue 1. Mais sous la houlette de Jean-Louis Gasset, le Gabonais réjouit les Marseillais.

Il réalise une belle saison. « Il a été un peu sifflé au début, ça l’a piqué et il a eu la meilleure réponse. Il a montré qu’il avait de grands objectifs ici. Aujourd’hui, il est en train de faire une très belle saison », a ajouté Benatia.