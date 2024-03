Gasset alerté sur la situation de Marcelino avant OM-Villarreal !

L’OM reçoit Villarreal ce jeudi en Ligue Europa. Un spécialiste du football espagnol a donné son avis sur la situation de l’équipe de Marcelino qui va défier celle de Jean-Louis Gasset.

Un bon tirage à la portée de l’OM

À deux jours du huitième de finale aller de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et Villarreal à l’Orange Vélodrome. Sur les antennes de RMC Sport, Fred Hermel a indiqué que « c’est un bon tirage. C’est à la portée de l’OM. Le Villarreal d’aujourd’hui, c’est ventre mou bas de Liga. Il y a un bel effectif, mais on est au bout d’un cycle. »

Toutefois, le journaliste sportif assure que « l’OM est favori face à cette équipe de Villarreal, mais c’est une équipe qui n’est plus en crise, qui est en train de remonter doucement la pente avec Marcelino. » L’équipe entraînée par Marcelino va mieux, sans pour autant être favorite pour le choc de jeudi soir. Jean-Louis Gasset devrait toutefois faire attention à la formation espagnole et son entraîneur.

« Marcelino n’a aucune pression ! » pour OM–Villarreal

Contrairement à Jean-Louis Gasset et l’Olympique de Marseille, Villarreal et son coach Marcelino n’ont aucune pression. « Marcelino n’a aucune pression, il est là pour construire un projet à long terme… », a expliqué Fred Hermel, qui prévient l’OM contre l’effectif de Villarreal.

« Quand on regarde uniquement les joueurs, c’est une belle équipe européenne. Gerard Moreno, le retour de Gonçalo Guedes, Capoue, Foyth. Il y a quand même de l’expérience et de la technique », ajoute le correspondant de RMC Sport. Gasset et la bande à Aubameyang sont donc prévenus.