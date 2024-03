Le PSG prêt à vider le Barça de sa jeune garde ?

La préparation de l’après Kylian Mbappé s’annonce tumultueuse pour le PSG. Luis Campos continue de sonder le marché à la recherche des jeunes talents et braque son viseur sur le FC Barcelone.

Ces trois joueurs du Barça que surveille le PSG

La récente rencontre entre le FC Barcelone et Naples en huitième de finale de la Ligue des champions n’était pas seulement un duel sportif, mais aussi une scène de surveillance intense par les équipes rivales. L’Estadi Olímpic était plein à craquer, avec des entraîneurs et des recruteurs désireux d’évaluer les performances de ces joueurs prometteurs dans un environnement hautement compétitif. Parmi eux figurait en bonne place, le PSG.

L’intérêt du club francilien ne passe pas inaperçu. Comme le rapporte le journal Sport, avec sa présence au stade, le PSG cherche à évaluer de près le potentiel de joueurs tels que Franckie De Jong, Lamine Yamal et Pau Cubarsi. Cette surveillance n’est pas un hasard, elle répond à une stratégie d’exploration des options du marché, profitant de la situation économique du FC Barcelone et du possible départ de figures importantes comme Kylian Mbappé.

Le PSG peut faire mal au Barça grâce à sa puissance financière

Frenkie de Jong, loué pour ses qualités au milieu de terrain, a été identifié comme une cible intéressante pour le PSG. Bien qu’il ne soit pas la priorité absolue sur la liste des renforts, sa qualité ne passe pas inaperçue. D’autre part, l’ascension de Lamine Yamal a attiré l’attention des médias et des clubs rivaux, les rumeurs évoquant même des offres de plusieurs millions d’euros pour le jeune talent catalan.

La situation financière du FC Barcelone, associée aux possibilités financières du PSG, a alimenté les rumeurs de transfert. À l’approche de la fenêtre de transfert estivale, l’incertitude plane sur l’avenir de ces joueurs et leur pérennité au sein du club blaugrana. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi réussira à jouer au Barça un nouveau coup à la Neymar.