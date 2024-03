Quarts de finale de LDC : Le FC Barcelone provoque déjà le PSG

Dans la foulée du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a lancé une première pique au PSG, son futur adversaire.

Le Barça partage une photo de la Remontada contre le PSG

Ce vendredi, l’UEFA a organisé le tirage combiné des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions, qui se joueront les 9-10 et 16-17 avril prochains. Sept ans après la Remontada, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent une nouvelle fois dans cette compétition.

Et comme pour préparer ses supporters à ce qui s’annonce dans quelques semaines, le club catalan a partagé ce jour, quelques souvenirs de ce fameux soir du 8 mars 2017, où Luis Enrique et ses hommes humiliaient le PSG (6-1), après avoir été battus (4-0) au Parc des Princes.

En effet, quelques heures après le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles, l’actuel 3e de Liga a publié une photo d’un but de Luis Suarez qui avait humilié toute la défense parisienne avec la légende « Attachez vos ceintures de sécurité », avant un autre visuel où le club catalan a tout simplement placé son écusson en plein Paris, bien plus gros que la Tour Eiffel, masquée.

Et, une photo de Lionel Messi et Neymar célébrant la Remontada. Une manière pour les Blaugranas de lancer les hostilités avec le Paris SG. Même si au niveau de la direction du club, on préfère temporiser les choses.

Rafa Yuste : « Nous jouerons à fond et avec beaucoup d’envie »

Rafa Yuste, le vice-président du FC Barcelone, a commenté le duel à venir contre le Paris Saint-Germain lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le collaborateur de Joan Laporta s’attend à une confrontation serrée.

« Personne n’est favori, c’est du 50-50. Nous avons beaucoup de respect pour ce rival. Nous jouerons à fond et avec beaucoup d’envie. Le PSG est une grande équipe avec un grand entraîneur que nous connaissons bien puisque c’est un ami. C’est une équipe d’un niveau mondial. Nous aurons droit à deux matchs spectaculaires vu la forme du PSG et du Barça », a déclaré le dirigeant catalan.