Barça Mercato : Luis Suarez se rapproche du FC Barcelone !

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 12:00

Barça Mercato : Luis Suarez souhaiterait rejoindre le FC Barcelone avant de quitter l'Europe, il serait prêt à tout pour revenir deux ans après son départ.

Barça Mercato : The Last Dance pour Luis Suarez ?

La bombe du jour nous vient de Catalogne ! Hier soir, durant l'émission El Chiringuito de Jugones, le journaliste José Alvarez a annoncé que Luis Suarez voulait revenir au Barça, club où il aura écrit sa légende remportant notamment une Ligue des Champions en 2015. C’est un revirement de situation, car l’attaquant de l’Atlético (libre en juin prochain) se rapprochait de la MLS ces dernières semaines.

El Pistolero souhaiterait en effet évoluer sous les ordres de Xavi avant de quitter le Vieux Continent. De plus, le soulier d'or euopéeen 2016 serait prêt à faire d'énormes sacrifices sur son salaire pour revenir. Du côté du FC Barcelone, L’idylle avec Luis Suarez s’était brutalement terminé à l’arrivée de Ronald Koeman en 2020. Le technicien néerlandais ne comptait plus sur l'attaquant uruguayen et l’ancien Reds avait alors été invité à partir. Deux ans plus tard, les Catalans sont à la recherche d’un attaquant de pointe. Après l’échec sur le dossier Erling Haaland, le Barça avait coché le nom de Robert Lewandowki, mais le Bayern Munich n’est pas vendeur. Ainsi, Les Blaugranas pourraient se rabattre sur Luis Suarez pour se renforcer à moindre coût.

Luis Suarez première recrue d’un gros mercato ?

Le buteur de l'Atlético Madrid souhaiterait donc faire son retour au Barça où il est encore perçu comme une légende et un symbole de la fameuse MSN. Il pourrait donc être une des pierres angulaires du renouveau des Blaugranas, notamment pour épauler la génération dorée du club.

Les dirigeants Catalans veulent réaliser un gros mercato cet été pour bâtir une équipe capable de concurrencer le Real Madrid. Dans cette optique, le club entraîné par Xavi est intéressé par l’international brésilien Raphinha. Le joueur de Leeds s’est déjà entretenu avec la direction du Barça et un accord contractuel serait proche d'être trouvé entre les deux parties. En parallèle, le FC Barcelone travaille sur la venue de Kalidou Koulibaly, le roc défensif de Naples, pour l'associer à Ronald Araujo la saison prochaine.