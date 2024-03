Rayan Cherki poussé à la sortie de l’OL cet été ?

L’avenir de Rayan Cherki à l’OL est incertain. La direction des Gones était déjà ouverte à un départ du jeune milieu de terrain en janvier, une situation qui ne devrait pas changer lors du prochain marché des transferts.

Rayan Cherki, direction la Premier League cet été ?

Le talentueux milieu de terrain français de 20 ans est sous le feu des projecteurs de plusieurs équipes de renom en Europe, dont Chelsea et Newcastle United. Alors que son contrat avec Lyon expire en 2025, Rayan Cherki est devenu une cible attractive pour les clubs cherchant à renforcer leurs effectifs avec de jeunes joueurs prometteurs.

L’Olympique Lyonnais, conscient de la situation contractuelle de Cherki, est prêt à étudier des offres pour le joueur lors du prochain marché des transferts. Un prix d’environ 25 millions d’euros a été fixé pour son transfert, ce qui a suscité un grand intérêt pour sa signature. Rayan Cherki a montré un grand potentiel malgré son jeune âge, et sa polyvalence au milieu de terrain fait de lui un atout précieux pour n’importe quelle équipe.

Rayan Cherki, la bonne affaire pour John Textor

Les supporters de Chelsea et de Newcastle United garderont un œil sur l’évolution possible de cette situation alors que les deux clubs cherchent à renforcer leurs équipes avec de jeunes talents prometteurs. Cherki représente une opportunité pour l’avenir et sa capacité à s’adapter à différents rôles au milieu de terrain le rend encore plus attractif pour les équipes cherchant à renforcer leurs rangs.

Avec une année restante dans le contrat du jeune international français, l’OL a deux options. Soit Rayan Cherki est prolongé, soit il est vendu cet été pour ne pas le voir quitter le club gratuitement. Face aux difficultés financières de l’Olympique Lyonnais, John Textor tient là sans doute une bonne occasion de faire souffler les caisses du club.