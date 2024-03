Rayan Cherki lance un message fort à Thierry Henry après Toulouse-OL

Peu utilisé ces dernières semaines par Pierre Sage, le milieu offensif de l’OL, Rayan Cherki, a envoyé un message fort à Thierry Henry après le match contre Toulouse FC, vendredi soir.

Rayan Cherki : « Je n’ai pas été assez performant sur les derniers matchs »

En difficultés au sein de l’équipe de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas été convoqué par Thierry Henry pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs, dont il faisait pourtant partie des cadres. Le meneur de jeu de 20 ans était donc très attendu vendredi soir lors de la rencontre entre le Toulouse FC et l’OL, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

Et le moins que l’on peut dire, c’est que le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette a répondu de la meilleure des manières. Sorti du onze de départ de l’équipe lyonnaise depuis le 26 janvier et une défaite à domicile face au Stade Rennais (2-3), Rayan Cherki a fait une entrée fracassante au Stadium contre le TFC. Souvent critiqué pour son état d’esprit, le natif de Lyon s’est illustré de fort belle manière sur ses 50 ballons touchés.

Avec 8 dribbles réussis sur 10 tentés, le numéro 18 des Gones a prouvé qu’il n’a rien perdu de son talent. Buteur sur le deuxième but lyonnais et passeur sur le troisième et dernier, Cherki a laissé éclater sa joie à la fin du match. En zone mixte après la victoire des siens, le protégé de Pierre Sage a tout de même reconnu que ses dernières performances ne plaidaient pas en sa faveur pour une convocation en sélection.

« Je suis satisfait de mon entrée parce que j’ai apporté ma pierre à l’édifice pour cette victoire », a commenté Rayan Cherki au micro de Prime Video avant d’évoquer sa non-sélection pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs.

« J’étais déçu forcément parce qu’on sait que la sélection me réussit bien. Mais c’est un choix du sélectionneur, il a raison, je n’ai pas été assez performant sur les derniers matchs. Maintenant je pense que ce soir lui mettra un peu le sourire », a ajouté l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas. De son côté, l’entraîneur lyonnais n’a pas caché sa satisfaction après le match livré par son prodige.

Pierre Sage : « Ce soir, vous avez vu le vrai Rayan Cherki »

Après la sortie prématurée de son capitaine Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a peiné avant de renverser Toulouse (3-2) grâce à un Rayan Cherki étincelant, vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Et forcément, Pierre Sage aimerait davantage pouvoir retrouver son joueur dans cette forme lors des prochains rendez-vous de Lyon.

« Ce soir, vous avez vu le vrai Rayan Cherki. Quand il est agressif comme ça dans son jeu, qu’il attaque adversaire, non pas pour la note de style, mais pour la note d’efficacité, il est capable de tout. S’il a été piqué par sa non-sélection ? Oui. En tout cas, sa réponse est très bonne.

Le message est très clair, Thierry Henry le prendra aussi, moi je le prends. Il est très clair pour moi sur le fait qu’il soit remplaçant depuis plusieurs matchs », a déclaré Pierre Sage en conférence de presse.