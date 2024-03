Coup de tonnerre ! Le PSG proche d’un accord avec Joshua Kimmich

Désireux d’attirer un milieu défensif de classe mondiale lors du prochain mercato, le PSG serait sur le point de convaincre Joshua Kimmich du Bayern Munich.

Luis Enrique veut absolument Joshua Kimmich, le PSG s’active

Alors que Manchester City serait sur le point de boucler le recrutement de Bruno Guimaraes avec Newcastle United, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses pour ne pas se faire doubler sur la piste menant à Joshua Kimmich. Récemment, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé un changement de cap vers un projet collectif, mettant fin à la politique de recrutement basée sur les stars.

Dans cette optique, Luis Enrique aimerait voir débarquer des profils de classe mondiale répondant aux critères de joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe. Une description qui cadre parfaitement avec Joshua Kimmich, qui pourrait bien changer d’air cet été pour découvrir un autre projet après avoir tout gagné en Bundesliga. Aux dernières nouvelles, les choses seraient très avancées entre les deux parties.

Accord proche entre le Paris SG et Joshua Kimmich

En effet, selon les toutes dernières informations relayées par le portail spécialisé PSG Inside Actu, Luis Campos et les représentants de Joshua Kimmich seraient en discussions avancées et seraient même proches de trouver un accord pour un transfert au Paris Saint-Germain cet été.

Le média dédié au club de la capitale française indique que les chances de voir l’international allemand débarquer à Paris sont de plus en plus réelles, avec un intérêt mutuel entre le club de Nasser Al-Khelaïfi et le joueur, qui apprécie Paris, tout comme son épouse.

Malgré la concurrence du FC Barcelone et de Chelsea, tout porte à croire que Joshua Kimmich pourrait être l’une des premières recrues estivales du Paris SG, qui s’est fait doubler sur la piste Bruno Guimaraes par Manchester City. Mais il faudra également convaincre le club bavarois qui évalue son numéro 6 à 75 millions d’euros.