Bruno Guimarães au PSG, c’est presque mort !

Bruno Guimarães est l’une des cibles privilégiées du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Et si le club français continue d’étudier la faisabilité de ce transfert, il va devoir faire face à la grande concurrence de plusieurs géants du football européen.

Le PSG rêve de Bruno Guimarães

Bruno Guimarães a été la pierre angulaire du projet d’Eddie Howe à St. James’ Park et cette saison n’a pas été différente. Le Brésilien a été omniprésent, disputant 39 matchs fois pour les Magpies, marquant trois buts et fournissant sept passes décisives toutes compétitions confondues. Au vu de son impact, le PSG en a fait une priorité et souhaite engager le milieu de terrain pour renforcer son entrejeu.

L’objectif du PSG est de faire entourer ses jeunes talents de joueurs expérimentés pour les encadrer. Sauf que les négociations sont bien loin d’être simples pour le Paris Saint-Germain puisque plusieurs autres grands clubs d’Europe s’intéressent aussi Brésilien. Il s’agit notamment du FC Barcelone, de Newcastle, de Manchester United et maintenant de Manchester City.

Manchester City rentre dans la course pour Bruno Guimarães

Il est une évidence que presque tous les techniciens sont sous le charme de l’international congolais. Pep Guardiola verrait d’ailleurs en Bruno Guimarães un « milieu de terrain exceptionnel » pour seconder Rodri. L’idée de City est de pouvoir avoir une star de plus dans son milieu de terrain pour la saison prochaine. Des sources proches de l’opération affirment que les Mancuniens auraient déjà contacté l’entourage du joueur pour rendre l’opération viable.

Le joueur brille de ses propres feux dans une saison désastreuse pour Newcastle, loin de la lutte pour l’Europe et éliminé en phase de groupes de la Ligue des Champions. L’ idée de l’équipe Sky Blue serait de payer la clause du milieu de terrain, évaluée à 117 millions d’euros et qui pourrait être prolongée en trois versements d’un peu plus de 39 millions.

Paris prêt à revenir à la charge pour Bruno Guimarães ?

Selon AS, des clubs comme Liverpool et Chelsea ont déjà tenté de conclure un transfert de Bruno Guimarães dans le passé et devraient revenir dans la mêlée l’été prochain. De plus, Manchester United serait le dernier prétendant dans la course au joueur de Rio, avec le soutien de Dan Ashworth, ancien directeur sportif de Newcastle amoureux de son jeu. Le FC Barcelone serait même disposé à mettre 80 millions d’euros sur le coup pour signer le Brésilien.

Toutefois, le PSG n’a pas encore dit son dernier mot. Lors de la dernière fenêtre hivernale, le club de Nasser Al-Khelaïfi était prêt à payer la clause libératoire du joueur, même si l’opération n’a finalement pas porté ses fruits compte tenu des contraintes de du fair-play financier. L’équipe parisienne n’a pas quitté le joueur des yeux avec l’idée de lancer une nouvelle offensive dans les prochains mois.