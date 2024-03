Gros coup dur pour le Stade Rennais ! Le groupe contre l’OM tombe

À quelques heures du choc de la 26e journée de Ligue 1 contre l’OM, le Stade Rennais vient de dévoiler le groupe convoqué par Julien Stéphan avec une absence de poids.

Julien Stéphan privé d’un cadre pour Stade Rennais-OM

Ce dimanche à 17h05, le Stade Rennais reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 26e journée du championnat français. Un duel entre deux prétendants aux places européennes la saison prochaine. Pour ce déplacement au Roazhon Park, l’entraîneur marseillais Jean-Louis Gasset pourra compter sur un groupe élargi de 22 joueurs, tandis que son homologue rennais devra faire sans l’un de ses cadres en défense.

En effet, alors que Désiré Doué fait son retour de suspension, Arthur Theate a rejoint Enzo Le Fée, Fabian Rieder et Mahamadou Nagida à l’infirmerie des Rouge et Noir. Malgré une dynamique positive retrouvée depuis l’arrivée de Julien Stéphan fin 2023, le Stade Rennais court après le succès en Ligue 1 depuis trois rencontres. De son côté, l’OM est également sur une bonne lancée depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc.

Avec cinq victoires en six matches toutes compétitions confondues, Pierre Emerick-Aubameyang et ses partenaires espèrent renouer avec le succès après une large défaite (1-3) face à Villarreal en Ligue Europa. Cet après-midi, le SRFC (8e) et l’OM (7e) vont donc se livrer un duel épique pour rester coller aux places européennes au classement. À quelques heures de cette rencontre, Julien Stéphan a dévoilé son groupe.

Les 21 du Stade Rennais pour affronter l’OM

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : G. Doué, Seidu, Omari, Wooh, Belocian, Truffert

Milieux : Matusiwa, Santamaria, Blas, Bourigeaud, Cissé, D. Doué

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Lambourde, Salah, Terrier, Yildirim.