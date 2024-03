Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid, la direction du PSG s’active déjà en coulisses pour blinder l’une de ses stars en défense.

Le PSG compte sur le pote de Kylian Mbappé pour l’avenir

En plein « Mbappé Gate », le Paris Saint-Germain prépare l’avenir sans le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu. Et alors que certains évoquaient un possible second tsunami dans la capitale avec le départ vers le Real Madrid d’Achraf Hakimi, les dirigeants parisiens ont pris le taureau par les cornes en ce qui concerne le latéral droit marocain.

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 68 millions d’euros, Hakimi s’est rapidement imposé dans le onze de départ du PSG. À tel point qu’il a commencé à prendre une place encore plus importante dans le collectif parisien. Ainsi, le défenseur de 25 ans s’est vu attribuer le brassard de capitaine à deux reprises cette saison, lors de la seconde période face à l’AS Monaco et contre le Stade de Reims (2-2).

« Si un important concours de circonstances l’a amené à devenir capitaine lors de ces deux rencontres, cette séquence témoigne tout de même du poids pris par le Marocain à l’intérieur de l’effectif parisien cette saison », explique le journal Le Parisien, qui assure que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos comptent bien installer le natif de Madrid à Paris sur le long terme. Déjà lié jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi pourrait donc prochainement parapher un nouveau bail pour étendre son aventure avec le Paris SG.

Une prolongation de trois ans dans les tuyaux pour Achraf Hakimi ?

Alors que le Paris Saint-Germain s’est lancé dans une vaste politique de reconstruction avec le départ de certains joueurs majeurs comme Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, Achraf Hakimi, lui, figure sur la liste des éléments sur lesquels la direction compte s’appuyer pour bâtir le futur. D’où le souhait des décideurs de prolonger leur aventure commune.

« Le bail de Hakimi arrivant à expiration en 2026, le PSG travaille depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat de deux ou trois saisons supplémentaires », indique Le Parisien, qui précise toutefois qu’aucun « nouveau rendez-vous n’a encore été fixé, mais la volonté assumée de Luis Campos de prolonger son joueur pourrait pousser les différents acteurs à se réunir prochainement. »