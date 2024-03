Mercato OM : Pablo Longoria prépare une signature en Turquie !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, prépare déjà le prochain mercato estival et aurait l’intention d’attirer dans ses filets un jeune talent évoluant en Turquie.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur un défenseur de Fenerbahçe

L’Olympique de Marseille se prépare pour un mercato estival mouvementé, avec plusieurs chantiers à gérer. En plus de la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, les dirigeants marseillais se concentrent aussi sur le renforcement de leur défense, une zone où des ajustements sont nécessaires.

En effet, la blessure de Michael Murillo, les performances mitigées d’Ulisses Garcia et le possible départ de Jonathan Clauss à la fin de la saison incitent la direction de l’OM à agir rapidement pour trouver des solutions en défense. Pablo Longoria, le président du club, et son directeur sportif Mehdi Benatia sont déjà actifs sur le marché des transferts pour dénicher de nouveaux renforts défensifs. Et l’une des pistes sérieusement étudiées par l’OM mène à Ferdi Kadioglu, comme le rapporte le site Le Républicain Sportif.

Une forte concurrence autour de Ferdi Kadioglu

Âgé de 24 ans, Ferdi Kadioglu réalise une saison solide avec le Fenerbahçe, cumulant 3 buts et 4 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues. Ses performances commencent à attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Outre l’OM, ​​des équipes telles que l’AC Milan, Naples et l’Inter Milan s’intéressent également au défenseur turc. Cette forte concurrence pourrait faire monter le prix de Kadioglu, valant environ 20 millions d’euros selon Transfermarkt.

Par ailleurs, le recrutement de Ferdi Kadioglu représente un investissement significatif pour l’OM, ​​mais sa polyvalence et son potentiel pourraient en faire un atout précieux pour renforcer la défense phocéenne. La direction de l’OM devra donc être astucieuse dans ses démarches pour tenter de conclure un transfert favorable pour le club tout en répondant aux besoins de l’équipe sur le terrain.