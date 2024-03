45M€ ! Le PSG défie le Real et le Barça pour un futur crack mondial

Le PSG, qui prépare un mercato estival de feu pour compenser le départ à venir de Kylian Mbappé, pourrait avoir à faire au Real Madrid et au Barça pour un futur crack.

Le PSG à la lutte pour un nouveau phénomène argentin

Depuis l’avènement de Luis Campos, le Paris Saint-Germain se montre de plus en plus attentif sur le marché des jeunes joueurs. Après l’hiver passé et les signatures de Lucas Beraldo, qui commence déjà à monter en puissance, ainsi que Gabriel Moscardo, prêté dans la foulée au Corinthians jusqu’au 30 juin, le club de la capitale compte récidiver durant l’intersaison.

Et selon plusieurs médias espagnols, le conseiller football du PSG serait sur les traces d’un milieu offensif de 16 ans évoluant à River Plate. Considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin, Franco Mastantuono, s’est déjà fait remarquer lors de ses 10 convocations en équipe première de River Plate, avec notamment 1 but inscrit.

Sous contrat jusqu’en décembre 2025, Franco Mastantuono possède une clause libératoire fixée à 30 millions d’euros. Mais le club de Buenos Aires tente de faire monter les enchères pour son jeune prodige.

Nasser Al-Khelaïfi prêt à tout pour Franco Mastantuono ?

En effet, selon les informations du journaliste César Luis Merlo, les dirigeants de River Plate et les représentants de Franco Mastantuono pour une prolongation de contrat jusqu’en décembre 2026. Avec ce nouveau bail, la clause libératoire du natif d’Azul passera à 45 millions d’euros et à 50 millions d’euros lors des dix derniers jours du mercato.

Toujours selon le spécialiste du quotidien Olé, cet accord prévoit aussi une importante revalorisation salariale pour le jeune ailier. Mais le compatriote de Lionel Messi étant encore mineur, une arrivée en Europe ne pourrait intervenir qu’en août 2025, au moment de ses 18 ans.

Le Paris Saint-Germain va donc devoir se montrer très convaincant face au Real Madrid, Manchester United et le FC Barcelone pour recruter le jeune talent cet été et le laisser poursuivre sa progression dans son club formateur avant de débarquer en Ligue 1.