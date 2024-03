Vente OM : Du nouveau sur le deal avec les Saoudiens !!

La théorie autour de la Vente OM à des investisseurs saoudiens serait-elle sur le point de voler en éclat ? Une nouvelle information remet en cause ce potentiel deal annoncé depuis longtemps.

Vente OM : Frank McCourt, les Saoudiens contraints à revoir leurs plans

Le feuilleton autour de la vente OM connait un nouveau rebondissement, laissant les supporters dans une certaine incertitude. Depuis plusieurs années, les rumeurs d’un changement de propriétaire planent au-dessus de l’Olympique de Marseille, alimentées par le désir de nombreux fans de voir Frank McCourt céder les rênes du club à de nouveaux investisseurs plus fortunés et plus impliqués.

En effet, lorsque le milliardaire américain rachetait l’OM en 2016, ses intentions étaient claires : placer le club dans le top 3 de la Ligue 1 chaque année, remporter le championnat plus souvent qu’il ne le perdait et permettre à l’OM de décrocher une deuxième Ligue des Champions. Cependant, huit ans après, ces objectifs semblent lointains. De plus, Frank McCourt semble davantage discret et distant à Marseille, ce qui a ravivé les spéculations sur une possible vente du club.

Des journalistes expérimentés comme Thibaud Vézirian et Romain Molina, maintiennent leurs positions initiales, affirmant que l’OM était en passe d’être cédé à des investisseurs saoudiens. Les différentes parties seraient en négociations avancées et cette opération de grande envergure serait en cours de finalisation. Toutefois, des obstacles sont apparus sur la route de cette transaction. Les marchés financiers ont mis une pression supplémentaire sur l’Arabie saoudite, contraignant le Fonds Public d’Investissement (PIF) à revoir ses projets d’investissement à l’étranger.

Les réserves financières de l’Arabie saoudite sont à un bas niveau

Le quotidien économique Les Echos révèle en effet que les réserves financières du PIF, estimées à 15 milliards de dollars, sont au plus bas depuis quatre ans, ce qui oblige le gouvernement saoudien à revoir ses priorités. Malgré des projets ambitieux comme Neom évalué à 500 milliards de dollars, l’Arabie saoudite doit maintenant emprunter et coter en bourse certaines de ses sociétés pour maintenir son activité d’investissement.

Cette nouvelle réalité financière change la donne pour la vente OM. Avec l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’intérêt du pays le plus riche du Golfe pour des investissements massifs dans des clubs étrangers diminue. Les dirigeants saoudiens semblent même se détourner du rachat de l’Olympique de Marseille au profit d’autres projets plus viables économiquement. Cela plonge le dossier de la vente OM dans un brouillard épais, rendant l’avenir du club encore plus incertain.

En tout cas, face à ces circonstances, l’OM et Frank McCourt pourraient être amenés à reconsidérer leur position et à envisager d’autres alternatives pour assurer la stabilité et le développement du club dans les années à venir. Les prochains mois seront décisifs pour lever le voile sur ce mystère entourant le possible rachat de l’OM.