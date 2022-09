Vente OM : Le maire de la ville de Marseille lâche un nouvel indice

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2022 à 12:03





Si les rumeurs autour de la Vente OM ont freiné ces dernières semaines, le sujet pourrait être ouvert suite aux déclarations du maire de la ville de Marseille, Benoît Payan.

Vente OM : Le maire de la ville Benoît Payan relance le sujet

C’est un dossier qui a longtemps tenu en haleine bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. À l’instar du Paris Saint-Germain, devenu la propriété des dirigeants qataris, l’ OM pourrait aussi passer sous le pavillon de l’Arabie Saoudite. Cette folle rumeur a longtemps été animée par des journalistes les plus professionnels, au point où l’hypothèse d’une Vente OM s’est très vite répandue dans la cité phocéenne.

Les grands artisans du supposé rachat de l’équipe marseillaise, Thibaud Vézirian et Romain Molina, maintiennent toujours leurs affirmations, assurant qu’il y aurait bel et bien eu des négociations entre les richissimes dignitaires saoudiens et la direction de l’ OM en vue d'une cession du club phocéen. Les dirigeants marseillais attendraient juste le bon moment pour officialiser la nouvelle. Sauf que jusqu’ici, aucune officialisation de la Vente OM n’est encore tombée.

Les rumeurs autour du rachat du club ont même considérablement baissé ces dernières semaines. D’autant plus que le propriétaire du club, Frank McCourt, se montre catégorique sur le sujet, tout en brandissant la menace de porter plainte contre les grands actifs de cette rumeur. Le milliardaire américain assure également que l’Olympique de Marseille « n’est pas à vendre ». Une sortie visant à clore une fois pour toutes ce dossier très sensible. Toutefois, l’hypothèse d’un changement de propriétaire de l’équipe phocéenne pourrait refaire surface suite aux récents propos du maire de la ville de Marseille, Benoît Payan.

Vente OM : Un prix colossal pour la vente du Vélodrome

Dans une longue interview accordée au journal La Provence, le premier magistrat de la cité phocéenne a ouvert une lucarne sur le sujet. Il a notamment indiqué que la municipalité est ouverte à une vente du stade Vélodrome. Le problème, c’est que les dirigeants actuels de l’OM ne bénéficient pas de moyens nécessaires pour le rachat de l’enceinte estimée à environ un milliard d’euros. Un prix visiblement hors de portée des propriétaires actuels de l’Olympique de Marseille, d’autant plus le propriétaire Frank McCourt ne veut plus remettre la main au portefeuille pour limiter les pertes du club phocéen.

La solution la plus probable serait alors une vente de l’ OM aux dirigeants saoudiens, dotés de moyens financiers colossaux, ce qui rendrait alors possible un rachat du Vélodrome. « J'ai dit que j'étais favorable à la vente du stade, mais uniquement si c'est à l'OM. C'est un patrimoine commun. Mais il faudrait mettre un milliard d'euros pour l'opération. L'OM ne les a pas. Si un jour, il les a, on verra », a laissé entendre Benoît Payan. L’idée d’une Vente OM n’est pas si farfelue, même si Frank McCourt refuse toujours de céder son club. Toutefois, le club phocéen devra payer plus la municipalité pour l’occupation de l'Orange Vélodrome.

Vente OM : La municipalité augmente le loyer du Vélodrome

En effet, la direction de Olympique de Marseille a vu la municipalité locale augmenter le loyer du stade, notamment en raison de la participation en Ligue des Champions. S’ils ont mal débuté leur campagne européenne avec deux défaites en deux journées, les Marseillais devraient en payer les conséquences. Le maire Benoît Payan a renégocié à la hausse le loyer versé par l' OM, qui est passé de 5 à 6,5 millions d'euros cette saison, avec une part variable à 9 millions d'euros. « Cette part variable est, selon nos modes de calculs, assez facilement atteignable grâce notamment à la Ligue des champions », a expliqué le maire de Marseille.