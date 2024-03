L’OM pourrait prendre une terrible décision pour Aubameyang

Une place en Ligue des Champions la saison prochaine est encore loin d’être une garantie pour l’OM. Une absence en compétition européenne pourrait avoir d’énormes conséquences, impactant des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang.

La Ligue des Champions, plus que vitale pour l’OM

Cette saison, l’Olympique de Marseille n’a pas fait long feu en Ligue des Champions. Qualifiés pour les barrages, les Phocéens ont été très vite sortis de la compétition dès les tours préliminaires. Pour Pablo Longoria, c’est plus qu’une urgence de revoir son OM dans la plus grande compétition européenne des clubs. Un objectif que le club est encore loin d’atteindre en ayant chuté à la septième place en Ligue 1, à quatre points de la quatrième place qualificative en barrages.

En visant la Ligue des Champions, l’OM court derrière deux gros objectifs. Il s’agit de réussir à conserver ses meilleurs joueurs tout en attirant d’autres, mais surtout de se garantir des revenus économiques grâce à la C1. De quoi sauver la santé financière d’une équipe dont les caisses saignent, sans quoi la saison prochaine risque d’être lamentable à Marseille.

Aubameyang et plusieurs cadres sur le départ ?

Depuis la signature de Igor Tudor comme nouvel entraîneur de la Lazio, des rumeurs annoncent de probables intérêts pour plusieurs cadres de l’OM. On évoque en l’occurrence les noms de Valentin Rongier et Chancel Mbemba. Des rumeurs logiques pour le compte insider La Tribune Olympienne, qui assure que les deux joueurs devraient avoir des bons de sorties en cas de non qualification de l’OM en Ligue des Champions.

Considérés comme les plus gros salaires de Marseille, Leonardo Balerdi et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient également être contraints de prendre la porte. Le club phocéen se retrouverait en effet dans l’incapacité de supporter la masse salariale de son effectif.

Pour Jean-Louis Gasset et ses hommes, la mission est désormais claire. L’Olympique de Marseille doit impérativement se qualifier en Ligue des Champions afin de conserver ses meilleurs joueurs. Aubameyang est d’ailleurs l’actuel meilleur buteur du club, après avoir réussi à le guider en quarts de finale de la Ligue Europa.