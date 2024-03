Mercato OM : Pablo Longoria prépare un transfert à 9 millions d’euros

Le président de l’OM, Pablo Longoria, se projette déjà sur le prochain mercato d’été et ambition déjà de boucler le transfert d’un milieu de terrain estimé à environ 9 millions d’euros

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur un milieu de la Juventus

L’Olympique de Marseille se trouve à un moment clé de la saison, avec des défis majeurs à relever. En effet, malgré des résultats encourageants depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen reste dans l’incertitude quant à sa qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. À cela s’ajoute la quête d’un nouveau coach pour succéder à gasset au terme de l’exercice en cours. Tout cela se déroule dans un contexte où le mercato estival doit être préparé avec attention.

C’est dans cette optique que le président Pablo Longoria et son équipe travaillent déjà sur le prochain mercato de l’OM avec la ferme intention de renforcer considérablement l’équipe. Plusieurs pistes sont explorées par les recruteurs marseillais et l’une d’entre elles mènerait à Filip Kostic (31 ans). En effet, selon Tuttosport, le milieu offensif serbe, en difficulté à la Juventus malgré un temps de jeu conséquent, intéresse fortement l’OM.

Une rencontre déjà prévue avec le représentant de Filip Kostic

Après une première saison correcte, ses performances ont connu un déclin notable, principalement en raison d’un changement de position sur le terrain. En effet, utilisé principalement en tant que piston à la Juventus, Filip Kostic peine à s’adapter à ce nouveau poste. Au point où la Vieille Dame serait prête à se séparer de lui en cas d’offre intéressante, sachant qu’il ne lui reste plus que deux années de contrat.

Recruté pour 14 millions d’euros, Filip Kostic est actuellement valorisé à 9 millions d’euros par Transfermarkt, ce qui pourrait rend son acquisition accessible pour l’OM. De plus, la relation entre les deux clubs ainsi que l’agent du joueur, Alessandro Lucci, déjà impliqué dans le prêt de Joaquin Correa à Marseille, devraient faciliter les négociations.

Dans les semaines à venir, Pablo Longoria devrait également discuter avec Alessandro Lucci de l’avenir du buteur argentin, dont l’option d’achat dépend de la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions. Cette rencontre pourrait donc être l’occasion d’avancer sur la piste menant à Filip Kostic. Les prochains jours seront déterminants pour voir si cette potentielle recrue sera concrétisée par les dirigeants marseillais.