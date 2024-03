Mercato PSG : Mbappé au Real Madrid, la nouvelle annonce qui confirme tout

Le départ de Kylian Mbappé du PSG n’est plus qu’une question de mois, puisqu’il quittera le club au terme de la saison. Proche de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant français vient de faire un nouveau pas décisif et déterminant dans sa signature à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé au Real Madrid, une question de temps

Le feuilleton de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid devient de plus en plus latent et tout semble indiquer que cela se produira à la fin de cette saison. Le footballeur reste ferme sur sa décision de quitter le PSG et est déjà pleinement d’accord pour devenir un Merengue cet été.

Le buteur français est sur le point de signer les documents qui le lieront officiellement à la Casa Blanca après s’être mis d’accord sur son salaire et sa prime de transfert, même si certains détails cruciaux restent. Selon les informations de Fabrizio Romano, les deux parties sont parvenues à un accord sur le salaire et l’indemnité de transfert, même s’il reste quelques détails pour définir les droits à l’image.

Une fois que cela sera convenu, ce qui semble être une question de temps, le footballeur signera les documents pour l’officialisation du contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé aligné sur une base salariale identique à celles de Vinicius et Bellingham

Sur son compte Instagram, le spécialiste mercato italien il a publié un réel, expliquant la situation actuelle des négociations entre l’entourage de Mbappé et le Real Madrid, qui avancent très bien. Il indique qu’il y a un accord salarial qui sera similaire à celui des meilleurs joueurs du Real Madrid comme Jude Bellingham, Vinicius Jr. et d’autres.

Le salaire annuel de Bellingham et Vinícius au Real Madrid est d’environ 20 millions d’euros. Cependant, il comprendra une indemnité de transfert avec des chiffres énormes, dépassant les 100 millions d’euros. De plus, Fabrizio Romano a confirmé que Mbappé ne négocie pas avec d’autres équipes et qu’il n’est pas actuellement intéressé à le faire.