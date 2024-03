Vente OM : Rodolphe Saadé passe à la vitesse supérieure, une preuve tombe

Rodolphe Saadé, régulièrement t associé à la vente OM, se lance dans des investissements importants dans le domaine des médias, montrant ainsi une diversification de ses activités. Et le patron de CMA-CGM ne compte pas s’arrêter là.

Vente OM : Frank McCourt avec des exigences accessibles à Rodolphe Saadé, en voici la preuve

Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, fait à nouveau parler de lui avec une annonce retentissante : l’acquisition du groupe Altice Média, la maison mère de BFM TV et RMC. Cette incursion dans le monde des médias français marque un pas de plus dans sa quête pour se positionner parmi les personnalités influentes du paysage médiatique hexagonal, un objectif que l’homme d’affaires marseillais semble poursuivre avec détermination.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit ainsi dans la continuité des précédents investissements de Rodolphe Saadé dans le domaine des médias, notamment avec le rachat de La Provence et de La Tribune. Et selon les informations du quotidien économique Les Échos, la somme déboursée pour cette opération s’élève à 1,55 milliard d’euros, une somme considérable qui témoigne de l’ambition et des moyens financiers importants dont dispose Rodolphe Saadé pour ses projets. Ce montant colossal relance diverses spéculations en ce qui concerne la vente OM.

Frank McCourt, le propriétaire actuel de l’OM, aurait manifesté une ouverture à la cession de club à condition de recevoir une offre conséquente, évaluée à environ un demi-milliard d’euros. Des exigences financières excessives qui semblent être à la portée de Rodolphe Saadé, compte tenu de ses récents investissements et de sa capacité financière. Dès lors, les rumeurs vont bon train concernant sa possible implication dans le projet de rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens, où il pourrait jouer un rôle clé en tant que partie prenante. . Mais pour le moment, la perspective d’un consortium montée autour de Saadé pour succéder à Frank McCourt à la tête de l’OM ne s’est pas encore concrétisée. Aucune confirmation officielle n’a été faite quant à cette éventuelle transaction.

Rodolphe Saadé prêt pour une annonce officielle du rachat de l’OM ?

De son coté, Thibaud Vézirian poursuit dans ses allégations, en affirmant que le responsable de la CMA-CGM pourrait avoir l’exclusivité de l’annonce officielle de l’OM si cela venait à aboutir. En tout cas, pour le moment, Rodolphe Saadé compte poursuivre ses investissements à la hauteur de ses ambitions. « Rodolphe Saadé a la puissance financière. Et il va sans doute continuer ses emplettes », a livré Jean-Clément Texier, banquier spécialisé dans l’univers de la presse.

Cette déclaration laisse entendre que le milliardaire franco-libanais, malgré ses démentis, pourrait bientôt s’attaquer au rachat de l’OM puisqu’il en a les capacités financières. Mais l’idée de le voir passer à la vitesse supérieure dans le secteur des médias semble plus crédible. Cela n’exclut pas pour autant un possible rachat du club phocéen.

Toujours selon Thibaud Vézirian, la Vente OM serait à un stade très avancé et pourrait être annoncé au terme de la saison en cours ou à une date ultérieure en raison du processus de finalisation. Que ce soit par le biais d’un rachat par Rodolphe Saadé lui-même ou par des investisseurs saoudiens, l’incertitude plane toujours quant au destin du club marseillais, qui pourrait connaître des changements majeurs dans les mois à venir.