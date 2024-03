Mercato PSG : Le successeur de Marquinhos déniché en Angleterre ?

Malgré sa récente prolongation jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, Luis Campos viserait un talent de Premier League.

Marquinhos remplacé par un autre brésilien au PSG ?

Il y a quelques semaines, le journal L’Équipe a révélé que malgré sa récente prolongation jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. La direction du club de la capitale étudierait sérieusement cette option en cas d’offre satisfaisante.

Les bonnes prestations de Lucas Beraldo en défense centrale et la volonté d’attirer un nouveau défenseur central prometteur pousseraient Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à envisager un transfert de Marquinhos. Surtout que le Bayern Munich, Chelsea et plusieurs autres clubs de Premier League étant déjà sur les rangs pour récupérer le capitaine des Rouge et Bleu en cas de départ.

Et alors que la piste menant à Leny Yoro commence à se compliquer avec l’avancée significative du Real Madrid pour le prodige de Lille OSC, le PSG scruterait d’autres horizons pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos aurait flashé sur le profil d’un autre brésilien évoluant en Premier League.

En effet, selon les dernières informations relayées par le Daily Mail, le conseiller football du Paris SG, surveillerait attentivement la situation du défenseur central de Nottingham Forest, Murillo. Révélation de la saison avec 23 matches de Premier League à son actif, la pépite de 21 ans pourrait même faire l’objet d’une offre du PSG lors du prochain mercato estival. Mais l’actuel leader de Ligue 1 devra se montrer très convaincant dans ce dossier.

Grosse concurrence à venir pour Murillo

Arrivé l’été passé en provenance du Corinthians pour 12 millions d’euros, Murillo ne devrait pas faire de vieux os sous les couleurs de Nottingham Forest. Auteur de solides prestations sous les ordres de Nuno Espirito Santo, le jeune jeune sud-américain possède le profil idéal pour remplacer Marquinhos dans une charnière centrale à trois aux yeux des dirigeants parisiens.

Estimé à 25 millions d’euros, le natif de Sao Paulo pourrait donc faire partie des tubes du prochain marché des transferts de l’été puisqu’en dehors du Paris SG, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Newcastle United et le FC Barcelone seraient également intéressés par ses services.

À la lutte pour assurer son maintien en Premier League la saison prochaine et désormais en position de relégable après le retrait de quatre points par la Ligue anglaise de football, Nottingham Forest devrait avoir du mal à retenir plusieurs éléments importants en cas de descente en Championship. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire s’il veut voir Murillo intégrer le collectif de Luis Enrique la saison prochaine.