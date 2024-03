Mercato PSG : Luis Enrique répond à Deco pour un retour au Barça

Pour remplacer Xavi, qui a annoncé son départ en fin de saison, Deco a avoué son intérêt pour Luis Enrique. Le coach du PSG a évoqué un retour au Barça.

Deco veut Luis Enrique pour remplacer Xavi sur le banc du Barça

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Xavi Hernandez a déjà annoncé qu’il quittera ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone à l’issue de la saison en cours. Une annonce surprenante qui oblige les dirigeants du club espagnol à scruter le marché des entraîneurs afin de remplacer son tacticien catalan durant l’intersaison.

Alors que les noms de Xabi Alonzo, Thomas Tuchel, Thiago Motta et bien d’autres sont régulièrement associés aux Blaugranas depuis des semaines, Deco, le directeur sportif du club culé, a confié à la Cadena SER son intérêt pour Luis Enrique, le dernier entraîneur à avoir permis au Barça de remporter la Ligue des Champions en 2016.

« Rien n’est décidé, mais nous sommes attentifs. Bien sûr, Luis Enrique me plaît, mais c’est un entraîneur avec qui je n’ai pas travaillé, mais il est évident qu’il est une référence à tous les niveaux. C’est un entraîneur top », a confié Deco concernant le successeur de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique veut respecter son contrat avec le Paris SG

Pour son grand retour sur la plateforme digitale Twitch, Luis Enrique a évoqué plusieurs sujets concernant son actualité. À quelques semaines du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le technicien espagnol n’a pas manqué d’exprimer son attachement à son ancien club en tant que joueur et entraîneur.

« Oui je suis un fan du Barca, mais je ferai tout pour que mon équipe gagne. C’est la loi du football ! C’est mon métier », a confié Luis Enrique avant d’évoquer les rumeurs le plaçant dans le viseur des dirigeants barcelonais pour prendre la place que Xavi s’apprête à laisser.

« J’ai toujours dit que revenir au Barça un jour me plairait. Mais c’est très difficile de faire recroiser nos chemins en réalité. Le PSG m’a paru le bon endroit pour développer un projet dès la première réunion avec ses dirigeants, l’été dernier. C’est toujours le cas, et j’y suis très bien », a indiqué le coach de 53 ans, qui a tenu à faire une importante précision concernant son avenir.

« Quand j’étais disponible, ils n’avaient pas besoin de moi. Aujourd’hui, ils ont besoin d’un entraîneur, mais je suis sous contrat. Et j’ai pour habitude de respecter tous mes contrats. Les personnes me font confiance. Ce ne sera pas moi qui mettrais un terme à notre accord. Ce n’est pas ma façon d’être et je ne le ferai jamais », a ajouté le mentor de Warren Zaïre-Emery. Voilà qui est désormais très clair pour celui dont le bail court jusqu’en juin 2025 avec le Paris SG.