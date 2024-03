Luis Enrique désigne le renfort idéal au PSG pour l’après-Mbappé

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG cherche des renforts pour la saison prochaine. Présent sur Twitch jeudi soir, Luis Enrique a dévoilé l’une des recrues idéales pour le nouveau projet parisien.

Mercato PSG : Luis Enrique tend les bras à Xavi Simons

Augsburg, Deutschland, 10.02.24: Xavi Simons (RB Leipzig) Schaut waehrend des 1.Bundesliga Spiels zwischen dem FC Augsburg vs RB Leipzig in der WWK Arena am 10. Februar 2024 in Augsburg, Deutschland. (Foto von Harry Langer/DeFodi Images) Augsburg, Germany, 10.02.24: Xavi Simons (RB Leipzig) Looks on during the 1.Bundesliga match between FC Augsburg vs RB Leipzig at WWK Arena on February 10, 2024 in Augsburg, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images) DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. – Photo by Icon Sport

Pour son grand retour sur Twitch, son outil de communication digitale préférée, Luis Enrique a balayé l’actualité du Paris Saint-Germain ce jeudi soir. L’entraîneur du club de la capitale s’est notamment prononcé sur la situation de Xavi Simons, milieu offensif de 20 ans prêté au RB Leipzig l’été passé. Alors que le PSG est en pleine réflexion pour l’après-Kylian Mbappé, le technicien espagnol assure que le jeune international néerlandais possède les qualités qu’il recherche pour ce qu’il veut mettre en place depuis sa nomination en juillet dernier.

« Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous, mais ça dépend des clubs », a déclaré Luis Enrique au sujet de Xavi Simons, qui va donc devoir prendre une décision concernant son avenir à l’issue de la saison.

La réponse de Xavi Simons attendu en fin de saison

Prêté cette saison au RB Leipzig, Xavi Simons est très épanoui en Bundesliga. Alors que le Paris Saint-Germain l’attend cet été pour intégrer l’effectif de Luis Enrique et renforcer le secteur offensif avec le départ à venir de Kylian Mbappé, l’ancien joueur du PSV Eindhoven avait confié au micro de Sky Sport, en septembre dernier, : « je me sens déjà chez moi. J’apprécie le temps que je passe ici, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. »

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe explique que le natif d’Amsterdam dispose d’une clause dans son contrat actuel qui lui permet de garder la main sur son avenir en club. Pour la saison prochaine, Xavi Simons se fixerait ainsi deux objectifs majeurs : disputer la Ligue des Champions et avoir du temps de jeu et un rôle important dans le collectif.

« Le milieu international néerlandais, qui a inclus dans son contrat une clause lui permettant d’avoir en partie la main sur son avenir, n’a encore rien acté pour la saison prochaine. À ses yeux, deux éléments seront essentiels : il souhaite jouer la Ligue des Champions chaque saison (Leipzig est 5e de Bundesliga) et il veut avoir un rôle, donc un temps de jeu important, pour poursuivre sa progression. Avec un tel discours, le PSG marque des points en vue d’un éventuel retour cet été », assure le quotidien sportif.