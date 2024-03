FC Nantes : La demande Cardiff City rejetée dans l’affaire Emiliano Sala

Cardiff City vient encore d’être débouté dans l’affaire Emiliano Sala, l’ex-joueur du FC Nantes, mort accidentellement le 21 janvier 2019

Affaire Sala : Cardiff débouté par le tribunal de commerce de Nantes

Cela fait un peu plus de 5 ans qu’Emiliano Sala est mort dans l’accident de l’avion qui le transportait de Nantes à Cardiff aux Pays de Galles. Mais le club gallois continue de traîner son homologue français devant la justice. À l’audience prévue ce jeudi, le tribunal de commerce de Nantes a débouté les Bluebirds, dont le dossier n’était pas prêt, selon Foot Mercato, qui rapporte les propos des avocats du FC Nantes.

« Ce que révèle la procédure d’aujourd’hui, c’est que Cardiff a assigné le FC Nantes sans réel fondement et sans avoir effectué le travail nécessaire », ont réagi Maitre Jérôme Marsaudon et Maitre Louis-Marie Absil.

Le FC Nantes dénonce un harcelement du club gallois

Rappelons que cela fait plus de 10 mois de procédure, et Cardiff City n’arrive toujours pas à réunir ses arguments. Ce qui irrite naturellement les représentants du FC Nantes. « L’action de Cardiff City est dépourvue de tout fondement, s’articule autour d’une thèse juridique absurde, visant à rendre le FCN responsable du décès d’Emiliano Sala », ont-ils commenté. En conclusion, les avocats des Canaris estiment que le club gallois harcèle le FC Nantes et lui « cause un préjudice ».

Pour mémoire, Cardiff City avait déjà été débouté de ses requêtes devant la FIFA et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les deux instances ont exigé au club de Championship (D2 anglaise) de verser le montant du transfert d’Emiliano Sala (17 millions d’euros) au FC Nantes, confirmant ainsi que le club de Ligue 1 n’est pas responsable de la disparition tragique de l’attaquant argentin.