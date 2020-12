FC Nantes : Mort d’Emiliano Sala, Cardiff City riposte

Publié le 11 décembre 2020 à 15:00

La mort d’Emiliano Sala, ancien attaquant du FC Nantes, continue de diviser le club de Ligue 1 et Cardiff City. Ne voulant pas payer l’indemnité de transfert du défunt aux Canaris, le club gallois use de tous les moyens. Selon L’Équipe, il a décidé de saisir la FFF pour mettre en cause le FCN.

FC Nantes : Cardiff City décide de saisir la FFF

Emiliano Sala avait été transféré par le FC Nantes à Cardiff City, le 21 janvier 2019, contre un montant de 17 M€. Le buteur des Canaris n’avait cependant pas pu porter les couleurs du club gallois, car il est mort dans la Manche, suite à l’accident de l’avion qui le transportait au Pays de Galles. Et depuis, Cardiff City refuse de régler le premier versement de l’indemnité de transfert due au club nantais, sous prétexte que des personnes ont causé directement ou indirectement la disparition tragique de l’Argentin. Enjoints par la commission du statut du joueur de la FIFA de verser le montant de 6 M€ au FC Nantes, les Bluebirds refusent de s’exécuter. Pour se faire, ils ont saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

D’après les informations de L’Équipe, ils ont également décidé de saisir la Fédération Française de Football (FFF), afin de montrer la responsabilité du club de la Cité des Ducs dans la mort d’Emilinao Sala. La requête de Cardiff City, via son avocat français Antoine Vey, a pour but de montrer un « signalement de manquements aux obligations des agents sportifs » impliqués dans le transfert. Une plainte de ce dernier contre X avait été déposée auprès du procureur de la République de Nantes, le 28 janvier dernier. Ainsi, une enquête préliminaire pour « exercice illégal de l’activité d’agent sportif » avait été ouverte. Au FC Nantes, les responsables estiment que Cardiff City « prend tout prétexte pour ne pas respecter ses engagements », selon la source.

Emiliano Sala disparu après un bon début de saison

Recruté en juillet 2015 à Bordeaux, Emiliano Sala était devenu l’attaquant vedette du FC Nantes. Lors de la première moitié de la saison 2018-2019, il avait été le meilleur buteur du club en Ligue 1, avec 12 buts et 2 passes décisives, en 19 matchs disputés. Des performances qui avaient poussé le club engagé en Premier League à cette époque, de transférer l’Argentin. Un transfert officialisé le 19 janvier, soit 2 jours avant le décès brutal du joueur.













Par ALEXIS