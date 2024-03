Mercato LOSC : Un géant de la Liga fonce sur Jonathan David

Courtisé ardemment par l’AC Milan, Jonathan David, sous contrat avec Lille jusqu’en 2025, est également sur les tablettes d’une écurie espagnole en vue d’un potentiel transfert lors du prochain mercato estival.

Jonathan David, un départ inéluctable cet été ?

À la lutte pour une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Lille va devoir montrer les crocs pour conserver ses meilleurs éléments lors du prochain mercato d’été. Tous deux en fin de contrat en 2025, Leny Yoro et Jonathan David sont les deux cadres de l’effectif de Paulo Fonseca les plus susceptibles de changer d’air cet été. Et ils pourraient bien se retrouver dans le même championnat lors du prochain exercice.

L’Atlético Madrid n’a pas laissé tomber la piste Jonathan David

Si l’intérêt du Real Madrid pour le jeune défenseur central n’est plus un secret pour personne, l’Atlético Madrid semble être tombé, de son côté, amoureux du profil de l’attaquant canadien, pisté également par l’AC Milan. À en croire les dernières indiscrétions de Relevo, les Colchoneros, déjà intéressés par le buteur de 24 ans l’hiver dernier, pourraient revenir à la charge lors de la prochaine fenêtre des transferts avec l’espoir de parvenir cette fois à un accord pour Jonathan David.

Photo : Jonathan David

Deux points de blocage ont eu raison d’un potentiel transfert cet hiver

Cela n’avait pas été le cas lors du dernier mercato hivernal où le joueur n’avait pas donné suite à la proposition du club espagnol en raison de deux désaccords : sur son futur temps de jeu et sur ses attentes salariales bien plus élevées que celles proposées par la direction de l’Atlético. À Gil Marín (PDG) et Andrea Berta (directeur sportif) de se montrer beaucoup plus convaincant pour frapper un grand coup lors du mercato d’été 2024.