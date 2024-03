OM : Gasset a chaud ! Nouveau gros coup dur après Bamo Meïté ?

Alors que le défenseur central Bamo Meïté pourrait manquer le reste de la saison avec l’OM, Jean-Louis Gasset pourrait également se voir priver des services de l’un de ses chouchous.

Bamo Meïté victime d’une grave blessure à l’entrainement

D’après les informations relayées ce samedi par le journal régional La Provence, Bamo Meïté pourrait manquer le reste de la saison après une blessure contractée à l’entraînement de l’Olympique de Marseille ce vendredi, après un duel avec Luis Henrique. Le média régional explique que le défenseur central de 22 ans souffrirait d’une double entorse de la cheville couplée à un pépin au genou, sans arrachements. Dans une information médicale publiée sur son site internet, l’OM confirme la blessure de l’international ivoirien en évoquant une indisponibilité de plusieurs semaines.

« Suite à un choc survenu lors de la séance d’entraînement d’hier, Bamo Meïté présente une double entorse de la cheville gauche ainsi qu’une entorse bénigne du genou gauche qui nécessiteront un repos de plusieurs semaines avant de débuter une phase de réathlétisation », écrit le club phocéen. Déjà privé de Bilal Nadir, Samuel Gigot ou encore Valentin Rongier, tous à l’infirmerie, Jean Louis Gasset va devoir également se passer des services de Bamo Meïté. Mais ce n’est pas tout.

Ismaïla Sarr forfait pour la réception du PSG

Photo : Ismaïla Sarr

En effet, en plus de Bamo Meïté, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait aussi composer sans un autre taulier dans les semaines à venir. À en croire le portail spécialisé Team OM Officiel, Ismaïla Sarr se serait lui aussi blessé ces dernières heures. Victime d’une déchirure aux ischios-jambiers, l’ailier international sénégalais pourrait observer plusieurs semaines d’absence, et donc probablement louper le Classique contre le Paris Saint-Germain le 31 mars prochain.

« Ismaïla Sarr souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers. Il est forfait pour OM-PSG le 31, et devrait être absent plusieurs semaines… », écrit le compte Twitter. Titulaire hier soir contre le Gabon, l’international sénégalais de 26 ans prenait de plus en plus d’importance au sein de l’équipe de l’OM depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Son absence sur plusieurs semaines serait donc un gros coup pour l’OM, à la lutte pour une place européenne en fin de saison.