Mercato OL : Rayan Cherki agite la Premier League

Rayan Cherki a clairement prouvé pourquoi il est l’un des talents les plus uniques d’Europe contre la Côte d’Ivoire vendredi, avec les U23 de la France. Alors que son avenir est désormais incertain à l’OL, le jeune milieu offensif attire l’intérêt de deux géants de la Premier League anglaise.

La Premier League pour relancer Rayan Cherki ?

Le prodige lyonnais vit une saison difficile. En disgrâce au niveau du club en raison de prétendus problèmes de discipline et après avoir eu du mal à atteindre les niveaux de performance des saisons précédentes, Rayan Cherki s’est retrouvé le plus souvent sur le banc des remplaçants. Le jeune de 20 ans est plus que jamais poussé vers la sortie et les prétendants ne manquent pas.

Chelsea, qui avait déjà tenté de le recruter l’été dernier, est intéressé, tandis que Manchester United est également attentif à la situation, comme le révèle FootballTransfers. En effet, il semble que Rayan Cherki souhaite quitter le club de sa ville natale. Si l’on en croit ses deux performances précédentes, le jeune joueur essaie de se mettre en lumière.

Lors de son dernier match de Ligue 1, il est sorti du banc contre Toulouse pour marquer son premier but de la saison en championnat et il a également décroché une passe décisive. Après le match, il a été récompensé par une convocation tardive dans l’équipe de France U23 de Thierry Henry, après avoir initialement été écarté.

Rayan Cherki change la donne

Après l’avoir ajouté à l’équipe, Henry a mis Cherki au défi de performer systématiquement au niveau auquel tout le monde sait qu’il peut performer et il semble qu’il ait pris ce conseil à cœur. Même s’il n’a débuté sur le banc que vendredi contre la Côte d’Ivoire, on a parlé que de lui après le match.

Dès son entrée à la 68e minute, Rayan Cherki a immédiatement pris le match par le bon bout et a eu un impact instantané, n’ayant besoin que de quatre minutes pour servir Wilson Odobert qui a égalisé pour la France pour porter le score à 2-2. Le milieu offensif de 20 ans s’est montré dangereux tout au long de son apparition et a montré à quel point il est unique, jouant comme un numéro dix traditionnel, une position qui est bien sûr rarement utilisée de nos jours.

Le remplacement de Cherki a ensuite été salué comme un changement de donne par ses coéquipiers. Khephren Thuram l’a présenté comme « un joueur qui va beaucoup vers l’avant et qui peut être très efficace. » Des performances comme celles contre Toulouse et la Côte d’Ivoire rassureront également ses prétendants, lui qui est relégué dans les options de Pierre Sage à l’OL.