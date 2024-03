Mauvaise nouvelle pour le LOSC avant la réception du RC Lens

Le LOSC reçoit le RC Lens dans un derby de Ligue 1, après la trêve internationale de mars. Si cette rencontre de la 27e journée est décisive dans la course à l’Europe, les Dogues tremblent déjà pour un de leurs hommes forts.

LOSC – RC Lens, un tournant décisif dans la course à l’Europe

C’est un rendez-vous qui s’annonce électrique entre deux équipes engagées dans la course à l’Europe en Ligue 1. Avant la 27e journée, le LOSC est actuellement quatrième au classement avec 43 points. C’est un point de plus que le Racing Club de Lens qui est positionné au sixième rang. C’est donc un derby qui s’annonce décisif dans la course à l’Europe pour deux clubs qui sortent d’un journée précédente avec fortunes diverses.

Lors de son déplacement à l’occasion de la 26e journée, Lille a été contraint au partage des points (1-1) par le Stade Brestois. Un deuxième match nul de suite pour les hommes de Paulo Fonseca, qui n’ont perdu qu’un seul de leurs cinq dernières sorties. Tout le contraire de Lens qui a été battu 3-1 par l’OGC Nice.

Le club de Franck Haise, qui a connu deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, aura à cœur de réaliser un excellent résultat dans ce derby du nord afin de se relancer dans la course en compétitions européennes. Ce que les Dogues n’entendront pas de leurs oreilles puisqu’ils voudront gagner pour s’éloigner des Niçois.

Vers un forfait de Leny Yoro ?

C’est la mauvaise nouvelle enregistrée par le LOSC lors de cette trêve internationale. En regroupement avec la sélection olympique française, Leny Yoro est forfait pour le dernier match des Bleuets. Le jeune défenseur central est tombé malade.

Ce lundi, il devrait être laissé au repos que ce soit pour protéger le joueur mais aussi en vue du derby prévu ce vendredi à 21h. Reste à voir s’il s’en remettra d’ici la fin de la semaine pour la réception du RC Lens, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.