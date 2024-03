Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier Leny Yoro

Le nom de Leny Yoro continuera d’animer l’actualité mercato jusqu’à l’ouverture de la prochaine fenêtre estivale. Le défenseur central intéresse plusieurs clubs dont le PSG, qui reçoit une très bonne nouvelle dans la course à la signature du Lillois.

Le PSG désormais en pôle position pour Leny Yoro ?

Comme ça a été le cas pour Kylian Mbappé ces dernières années, le PSG est en lutte avec le Real Madrid sur le dossier du jeune prodige du football français. Leny Yoro a son nom inscrit sur les tablettes des deux clubs, qui désirent tous l’enrôler cet. Cependant, un dernier détail pourrait finalement faire basculer la balance du côté du club français.

D’après The Athletic, le Real Madrid suit le joueur du LOSC, mais des sources haut placées du club insistent sur le fait qu’ils n’ont pas encore décidé s’ils passeront à l’action cet été. Alors que la saison se termine, le club de Florentino Pérez veut d’abord voir comment se résolvent les renouvellements de Nacho Fernández et Lucas Vazquez et comment les blessés Eder Militao et David Alaba reprennent leurs activités. En fonction de ces circonstances, ils décideront d’agir sur le marché.

Leny Yoro, priorité au Real Madrid

Dans l’entourage du joueur, ils savent que le Real Madrid l’aime beaucoup depuis longtemps, mais ils sont également conscients de l’intérêt d’autres équipes comme le Bayern Munich, Manchester United ou le PSG. Yoro espère désormais quitter la Ligue 1 cet été, à un an de la fin de son contrat. Le prix reste à déterminer, mais cela pourrait rendre le transfert moins cher. Lille a tenté de le prolonger à plusieurs reprises en se montrant très persistant et convaincant, mais n’y est pas parvenu.

Leny Yoro

Jorge Mendes, la cheville ouvrière du dossier Leny Yoro

Malgré les informations selon lesquelles la relation de Jorge Mendes avec le Real Madrid pourrait compliquer l’opération, l’entourage de Leny Yoro et des sources haut placées du Real Madrid le nient catégoriquement. De plus, ces derniers mois, Jorge Mendes a été en contact avec le Real Madrid pour discuter de diverses questions, dont l’avenir d’Andriy Lunin ou celui du prometteur canterano Paulo Iago.

Yoro réalise une saison exceptionnelle à Lille, où il devient titulaire en équipe première aux côtés d’Alexsandro en défense centrale. Les experts en analyse de données SciSports le classent comme le deuxième meilleur jeune défenseur central au monde derrière Cristhian Mosquera de Valence, qui a 15 mois de plus. Le joueur lillois a cependant un plafond plus élevé selon le cabinet, ce qui suggère que Yoro deviendra un jour l’un des meilleurs défenseurs du monde.