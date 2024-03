Après Neymar, l’Arabie Saoudite tape à nouveau à la porte du PSG

Un an après avoir délogé Neymar contre un gros chèque de 90 millions d’euros, l’Arabie Saoudite serait tenté de refaire le même coup au PSG lors du prochain mercato estival.

Le PSG prépare une vague de départ cet été

Un an après s’être séparé de Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar Junior et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à envisager une nouvelle vague de départs lors du prochain mercato estival. D’après PSG Inside Actus, « pour ce prochain mercato, le Paris-Saint-Germain veut faire table rase du passé, comme je l’ai dit auparavant… Ils veulent mettre tout en œuvre pour leur nouveau projet qui a commencé l’année dernière… Quitte à se séparer des joueurs qui ont un vécu au Paris Saint-Germain, même si ça peut briser le cœur pour certains des joueurs. »

À l’instar de Marquinhos et Presnel Kimpembe, Danilo Pereira pourrait lui aussi être vendu en cas d’offre satisfaisante. Indispensable dans la rotation instaurée par Luis Enrique cette saison, le polyvalent milieu de terrain de 32 ans pourrait bouger cet été. Le portail spécialisé précise dans ce sens que le dossier de sa prolongation aurait été mis sur pause. Aux dernières nouvelles, une destination exotique s’offrirait déjà à Danilo Pereira.

L’Arabie Saoudite en pince pour Danilo Pereira

Le défenseur du Paris Saint-Germain Danilo Pereira célèbre son but lors du match de Coupe de France de football entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29 au stade du Parc des Princes à Paris, France, le 7 février 2024. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM Photo by Icon sport

Au terme de la saison en cours, Danilo Pereira ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. S’il ne signe pas un nouveau bail, le compatriote de Vitinha, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes pourrait faire ses adieux aux Rouge et Bleu durant l’intersaison. Et selon les informations de l’Insider turc Ekrem Konur, Danilo serait sur les tablettes de deux clubs saoudiens.

Le vice-capitaine du Paris SG serait notamment dans les petits papiers d’Al Hilal, le club de Neymar, ainsi que la formation de son compatriote Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Les deux pensionnaires de la Saudi Pro League seraient prêts à passer à l’offensive pour s’offrir Danilo Pereira si le Paris Saint-Germain prend la décision de le laisser partir cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Bissau est évalué à 9 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.