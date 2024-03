Le coach de Saint-Etienne désigne ses hommes clés pour le sprint final

Olivier Dall’Oglio a besoin de tout son effectif pour les derniers matchs de la saison. Cependant, il a ses hommes clés à Saint-Etienne, pour le sprint final.

Olivier Dall’Oglio croise les doigts pour que son équipe soit épargnée par les blessures

Faisant le point sur son groupe juste avant la trêve internationale, d’Olivier Dall’Oglio a déploré quelques blessés à Saint-Etienne, notamment Mathieu Cafaro, touché à la cuisse contre Bastia. Sorti par mesure de prudence, l’ailier devrait être disponible à la reprise. Ce qui sera une bonne nouvelle pour l’entraineur des Verts, car il a besoin de tout le monde pour les 9 derniers matchs du championnat. Outre Mathieu Cafaro, Dennis Appiah et Lamine Fomba sont à l’infirmerie. Quant à Ibrahima Wadji, il en est sorti. Il poursuit sa reprise adaptée, et son retour à la compétition est vivement espéré par Olivier Dall’Oglio, pour les matchs décisifs pour la montée en Ligue 1.

Jeudi dernier, Evect avait fait savoir que Thomas Monconduit a eu une alerte musculaire et avait stoppé la séance d’entraînement. En attendant le point médical du club, le coach de Saint-Etienne espère avoir ses hommes clés à disposition pour aborder le dernier virage décisif de la saison. Il croise les doigts pour éviter des blessures et suspensions. « Nous souhaitons avoir toutes nos armes pour bien finaliser les neuf matchs qu’on considère comme des finales », a-t-il déclaré sur RMC.

Briançon, Larsonneur, Monconduit et Sissoko, les tauliers de Dall’Oglio

Bien que privilégiant le collectif, Olivier Dall’Oglio compte quand même sur des tauliers dans son groupe. Il les a cités dans l’Intégral Foot, et ils sont au nombre de quatre. Il y a évidemment le capitaine Anthony Briançon, le décisif gardien de but Gautier Larsonneur et le meilleur buteur des Verts, Ibrahim Sissoko (10 buts en Ligue 1 cette saison). Le technicien gardois compte aussi sur Thomas Monconduit. Le milieu dfe terrain est devenu un joueur majeur de l’équipe de Saint-Etienne, après un début de saison raté.

« Beaucoup de garçons ont pris de l’ampleur dans le vestiaire. Il y a pas mal de leaders. Gautier Larsonneur est très important. Anthony Briançon et Thomas Monconduit ont également beaucoup d’expérience. Il y a Ibrahim Sissoko, qui nous amène un leadership assez important depuis qu’il est revenu de la CAN », a souligné Olivier Dall’Oglio, tout en précisant que le statut de ces tauliers n’affecte pas l’état d’esprit de son groupe.