RC Lens : Franck Haise prépare un gros coup contre LOSC Lille ?

Le technicien du RC Lens, Franck Haise se prépare pour défier la belle équipe de Lille le vendredi 29 mars 2024 en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.

Le RC Lens affronte Lille

Ce derby du Nord entre le RC Lens et LOSC Lille est très important pour les deux formations qui cherchent à valider leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Les deux écuries se connaissent bien. Elles se retrouvent régulièrement en Ligue 1. Le RC Lens occupe provisoirement la sixième place en Ligue 1 avec 42 points, et Lille occupe la quatrième place avec 43 points.

Le technicien du RC Lens, Franck Haise et son homologue du LOSC Lille, Paulo Fonseca savent bien que le derby est toujours chaud et se remporte. Chacun d’eux s’active pour glaner les trois points.Lille est très solide à domicile. Les Dogues n’ont perdu qu’un match à domicile toutes compétitions confondues cette saison. Lors du match aller au stade Bollaert, les deux équipes se sont quittées sur un score nul (1-1).

Franck Haise craint un prolifique attaquant lillois ?

Le serial buteur canadien, Jonathan David reste l’arme redoutable de Paulo Fonseca. Cette saison, Jonathan David a inscrit 21 buts et a délivré 7 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Un élément important du club qui effraie les adversaires de Lille. Le technicien du RC Lens, Franck Haise le sait et doit mettre en place un jeu pour bloquer le Canadien. Le coach lensois donnera des conseils aux Sang et Or après la trêve internationale.

Plusieurs forfaits au RC Lens

Pour ce derby contre Lille, Franck Haise va se passer de certains cadres de l’équipe. Le défenseur Abdukodir Khusanov est suspendu pour accumulation de carton jaune. Cabot et Deiver Machado manqueront cette affiche à cause des pépins physiques.