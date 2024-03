Mercato PSG : Al-Khelaïfi répond sèchement à Laporta pour Yamal

Joan Laporta a admis samedi que le Barça a rejeté une offre de 200M€ pour Lamine Yamal. Annoncé comme le porteur de cette offre, le PSG est sorti du silence sur ce dossier.

Mercato PSG : Joan Laporta confirme une folie pour Lamine Yamal

Considéré comme un futur crack à seulement 16 ans, Lamine Yamal fait rêver le Paris Saint-Germain. Déjà international espagnol (5 matches, 2 buts), le jeune milieu offensif du FC Barcelone a fait l’objet d’une offre démentielle de 200 millions d’euros selon son président Joan Laporta.

« Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d’euros, et nous avons refusé. Parce que nous avons confiance en lui, parce qu’il est l’avenir de l’équipe. Parce que nous avons confiance en son potentiel sportif, et que nous n’en avons pas besoin, au contraire. Nous sommes dans un processus de récupération économique et nous voyons déjà le bout du tunnel », a déclaré le dirigeant catalan.

D’après le Mundo Deportivo, cette proposition émanerait du Paris Saint-Germain, qui en voit Yamal le digne héritier de Lionel Messi. Une révélation qui a plutôt fait rigoler du côté de la capitale française.

Le PSG se moque du Barça pour les 200M€ annoncés pour Lamine Yamal

Contacté par le journaliste Juanfe Sanz Perez, le club de Nasser Al-Khelaïfi a répondu concernant sa supposée proposition de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour obtenir la signature de Lamine Yamal. Présent sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, Juanfe Sanz Perez a rapporté les propos de la direction parisienne sur ce sujet.

« Ils m’ont dit qu’ils n’étaient pas aussi fous. Qu’ils n’offriraient jamais 200 millions d’euros à un club en semi-faillite », a révélé le journaliste espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le prodige barcelonais serait en négociations avec ses dirigeants pour une prolongation.