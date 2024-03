OM : Un renfort inattendu en détense se profile pour Jean-Louis Gasset

Alors que l’OM est confronté à une cascade de blessures avant d’affronter le PSG, l’entraîneur Jean-Louis Gasset devrait bientôt s’offrir un renfort inattendu en défense.

OM : Jean-Louis Gasset a perdu quatre joueurs durant la trêve internationale

L’effet de la trêve internationale semble avoir été plutôt néfaste pour l’Olympique de Marseille. Alors que Jean-Louis Gasset espérait profiter de cette pause d’une quinzaine de jours pour récupérer certains joueurs blessés, la réalité est tout autre. L’OM se retrouve avec une cascade de blessures à gérer à l’approche du Classico contre le Paris Saint-Germain prévu dimanche au stade Vélodrome.

En effet, selon les informations de L’Équipe, le coach marseillais doit composer avec quatre nouveaux blessés. Parmi eux, les Sénégalais Pape Gueye et Ismaïla Sarr sont touchés. Le premier souffre d’une blessure au mollet et n’a pas pu jouer avec sa sélection face au Gabon, tandis que le second, sorti lors du match contre le Gabon, semble avoir des problèmes aux ischiojambiers et devrait être absent des terrains pendant une dizaine de jours.

Le défenseur Ulisses Garcia, de retour de sélection avec la Suisse, revient aussi avec une blessure aux adducteurs. De plus, Bamo Méïté est quasiment forfait pour le reste de la saison en raison d’un entorse à la cheville et au genou. Quant à Valentin Rongier, son retour reste incertain malgré un certain optimisme concernant son état de santé. Le staff de l’OM se montre très prudent avec son capitaine.

Michael Murillo vers un retour plus tôt que prévu

Photo : Michael Murillo

Cependant, il y a aussi des lueurs d’espoir dans ce tableau sombre. Michael Murillo, récemment touché aux adducteurs et souffrant de gênes à la cuisse, se rapproche d’un retour à la compétition plus tôt que prévu. RMC Sport rapporte en effet que le latéral droit panaméen travaille pour être de retour sur les terrains durant le mois d’avril. Son rétablissement serait une bonne nouvelle pour Jean-Louis Gasset, qui doit faire face à une pénurie de défenseurs après cette trêve.

Même si Michael Murillo n’est pas encore disponible pour le match contre le PSG ce dimanche, l’OM devra s’appuyer sur ses titulaires habituels en défense en attendant des renforts et des nouvelles positives dans les semaines à venir. La gestion des blessures et le retour des joueurs clés seront des éléments importants pour atteindre les objectifs de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison.