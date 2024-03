L’ASSE va revenir en Ligue 1, il lâche une grosse annonce

L’ASSE est maintenant plus proche que jamais d’un retour en Ligue 1, après deux ans passés dans l’antichambre de l’élite française. Alors que les Verts entrevoient le bout du tunnel, l’un des grands artisans du regain de forme de l’équipe a lâché une annonce de taille.

L’ASSE sur la voie d’un retour royal en Ligue 1

De la galère à la remontée spectaculaire, le club stéphanois connaît une saison toute particulière depuis sa descente en Ligue 2. L’ASSE rêve d’un retour dans l’élite et depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio, le club du Forez est plus que jamais engagé dans la voie d’un retour en Ligue 1. Les Verts sont actuellement une belle série de cinq victoires et un nul qui lui permet de s’installer sur le podium.

Emmenée par un Irvin Cardona qui a retrouvé son efficacité devant les buts, l’AS Saint-Etienne pointe à 7 longueurs d’Auxerre, actuel leader de Ligue 2, et à 5 points d’avance sur Rodez FC. Alors qu’il ne reste que neuf journées pour boucler la saison, Olivier Dall’Oglio croit plus que jamais à la montée. S’il arrive au terme de son contrat à la fin de la saison, le Français nourrit un grand désir pour les Stéphanois en cas d’un retour en Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio veut bien rester à l’ASSE en cas de montée

Au micro de RMC Sport, l’homme de 59 ans a évoqué son avenir avec les Verts. Pour Olivier Dall’Oglio, c’est un honneur d’être à Saint-Etienne. Et si l’ASSE venait à assurer son retour en Ligue 1, il confie que « ça serait avec grand plaisir » s’il a la chance de pouvoir continuer avec le club quelque temps.

Même s’il ne reste que 9 journées de Championnat, Dall’Oglio sait aussi que c’est que « c’est beaucoup et pas grand-chose non plus ». Saint-Etienne est notamment dans une concurrence directe avec l’AJ Auxerre et le SCO d’Angers pour la montée. Une course qui s’annonce très serrée pour des Verts qui ne peuvent pas se permettre de perdre des matchs.