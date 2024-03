FC Nantes : Kombouaré et les Canaris frappés par un terrible coup

Le FC Nantes a encaissé un gros coup avant la reprise du championnat. L’un de ses joueurs majeurs est blessé et ne rejouera plus cette saison.

FC Nantes : Saison terminée pour Moses Simon, victime d’une fracture

C’est la tuile au FC Nantes, quelques jours après la nomination d’Antoine Kombouaré ! Moses Simon, l’un des joueurs clés des Canaris, s’est blessé avec la sélection du Nigeria, mardi soir, contre celle du Mali. La blessure est grave, au point où il rejouera plus cette saison. Selon le communiqué médical du club de la Loire-Atlantique, l’ailier nigérian a été victime d’une fracture du péroné, comme confirmé par les examens réalisés dans la foulée de sa blessure.

Le FCN évoque une indisponibilité estimée à plusieurs mois. C’est donc déjà la fin de saison pour le remuant attaquant des Nantais. « Le FC Nantes tient d’ores et déjà à apporter tout son soutien à son attaquant et lui souhaite un prompt rétablissement ! » a écrit le club de Waldemar Kita.

Moses Simon blessé lors d’un violent choc avec le gardien du Mali

Pour revenir au fait de jeu, Moses Simon a été touché à la suite d’un violent choc avec le portier malien Mamadou Samassa, peu après la demi-heure de jeu (34e). Du coup, il a été évacué sur une civière et transporté à l’hôpital où il a été pris en charge immédiatement. Privés de leur atout offensif, les Super Eagles du Nigeria se sont inclinés devant les Aigles du Mali (2-0), lors du match amical.

Cette saison, Moses Simon a joué 22 matchs en Ligue 1 avec le FC Nantes, pour 3 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. Son absence est donc un terrible coup pour l’équipe confiée à Antoine Kombouaré et menacée de relégation en Ligue 2. À 8 journées de la fin du championnat, les Canaris sont 16es et barragistes, à 2 points du FC Metz, le premier club relégable en ce moment.