Cette nouvelle star qui pourrait débarquer au PSG cet été

La reconstruction de l’effectif du PSG pour la saison prochaine va conduire à un bouleversement de l’équipe. Plusieurs noms sont susceptibles de prendre la porte cet été, notamment en défense centrale. Pour y faire face, le nom d’un joueur très prometteur est annoncé.

Une défense du PSG sans ses cadres habituels la saison prochaine ?

A Paris c’est une sorte de révolution qui va s’opérer cet été en vue de la saison prochaine. De la défense en attaque, le PSG envisage de réels changements, avec un plan de recrutement à chaque poste. Parlant de la défense, Luis Campos a déjà assuré l’avenir avec la signature de Lucas Beraldo. Sauf qu’il en faudra encore plus dans cette base arrière parisienne.

Luis Enrique pourrait même se retrouver sans plusieurs de ses cadres habituels actuels de la défense. En effet, le PSG est ouvert à un départ de Marquinhos dès cet été en cas d’une belle offre. Il en va de même pour Danilo Pereira et Milan Skrinjar. De quoi obliger le club de la capitale à repartir avec une nouvelle défense, avec en option un joueur de la Liga portugaise.

Gonçalo Inácio, un plan B pour le PSG en cas d’échec du dossier Leny Yoro ?

Le club de Nasser Al-Khelaïfi fait de Leny Yoro sa plus grande priorité pour la défense cet été. Le défenseur central de 18 ans de Lille réalise d’excellentes performances avec les Dogues au point de devenir l’un des meilleurs de Ligue 1. Il a attiré l’intérêt de plusieurs grands clubs d’Europe qui se livrent une bataille pour sa signature.

Cependant, Lille n’entend pas céder son bijou à un club de Ligue alors que le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour obtenir la signature de Yoro. Pour pallier un éventuel échec, le PSG pourrait tenter le coup Gonçalo Inácio. Antero Henrique cherche à lui trouver un nouveau club cet été, au point d’en faire un plan B.

Paris n’est pas la seule option pour Gonçalo Inácio

Gonçalo Inácio est un défenseur central de 22 ans, évoluant au Sporting Lisbonne. Il est toujours présent en club et en sélection et ne manquera pas d’intérêts à la fin de la saison. L’international portugais a été proposé au club de Premier League, Liverpool, et est suivi par le club du Merseyside depuis plus d’un an.

Selon Sport Zone, Inácio pourrait également être une cible pour le PSG. Le club de Ligue 1 est en mauvaise posture dans sa quête de signer Leny Yoro. En cas d’échec, il pourrait se tourner vers Gonçalo Inácio, Henrique souhaitant placer son client dans le club français. Mais Paris devra faire un grand effort puisqu’il sera estimé à 80 millions d’euros.