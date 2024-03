Xavi confirme son départ du Barça, coup de tonnerre au PSG ?

Malgré les appels de sa direction, Xavi n’a pas changé d’avis et a confirmé son départ du Barça au terme de la saison. Une décision qui pourrait impacter le PSG cet été.

Xavi maintient sa position

De retour au FC Barcelone en tant qu’entraîneur depuis novembre 2021, Xavi Hernandez ne va pas s’éterniser sur le banc des Blaugranas. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le technicien de 44 ans a pris la décision de rendre son tablier à la fin de la saison.

Et malgré les appels de ses dirigeants, notamment le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco, pour le convaincre de rester une année supplémentaire, l’ancien milieu de terrain espagnol est resté ferme sur sa décision. De passage en conférence de presse ce vendredi, Xavi a confirmé sa volonté de passer le relai à un autre coach sur le banc du club culé.

« Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard et à l’égard du staff. Il y a de la confiance et de l’amitié avec le président, avec Deco, mais cela ne change rien. Je pense à ce qui est le mieux pour le club et j’insiste sur le fait que la décision est là et que cela ne change rien », a déclaré l’ancien partenaire de Lionel Messi.

Désormais fixée sur la décision finale de son entraîneur, la direction du FC Barcelone va lancer les grandes manoeuvres pour recruter son futur coach et cela pourrait provoquer un énorme chamboulement au Paris SG.

Luis Enrique au Barça pour remplacer Xavi ?

D’après le Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais ont dressé une liste de trois finalistes pour la succession de Xavi. Dernier entraîneur à avoir permis au Barça de remporter sa dernière Ligue des Champions en 2015, Luis Enrique figure en tête sur cette liste devant Hansi Flick et Rafa Marquez, l’actuel coach de la réserve des Blaugranas.

Après Deco, le président de l’actuel 2e de Liga a déjà confirmé son admiration pour son compatriote de 53 ans. De son côté, Luis Enrique a grandement ouvert la porte à un retour à Barcelone, même s’il souhaite honorer son engagement en faveur du PSG, soit jusqu’au 30 juin 2025.

Selon le quotidien catalan, Joan Laporta avait pris la résolution de ne pas bouger ses pions tant que Xavi n’avait pas encore pris sa décision finale. Ainsi, après le point de presse de Xavi, les choses pourraient se préciser entre les dirigeants barcelonais et Luis Enrique. Reste donc à savoir si le successeur de Christophe Galtier va oser trahir le Paris SG pour retourner à Barcelone.