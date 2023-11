Quatrième de Ligue 1, le LOSC a fait appel à Edon Zhegrova lors de la 12ème journée. Ce qui n'a pas été du goût du Kosovo, qui joue sa place à l'Euro 2024.

LOSC : Le sélectionneur du Kosovo s'en prend à Edon Zhegrova

Arrivé en janvier 2022 au LOSC, Edon Zhegrova fait les beaux jours du club cette saison. L'international kosovare est un élément essentiel de l'effectif de Paulo Fonseca, déjà auteur d'un but et 4 passes décisives en 11 matchs de Ligue 1. Un bilan qui a largement contribué à la quatrième place actuelle des Dogues dans l'élite, après 12 journées. Incontournable à Lille, il l'est aussi au sein de sa sélection. Appelé pour disputer les éliminatoires de l'Euro 2024, Edon Zhegrova a marqué un but en 6 rencontres.

Mais alors que son pays espère toujours une place en barrages, le sélectionneur s'en est pris à son joueur après la victoire contre Israël (1-0) le 12 novembre dernier. En effet, Primoz Gliha, le principal concerné, l'accuse de ne pas être honnête avec lui. Edon Zhegrova lui avait annoncé qu'il serait indisponible pour le match, car le LOSC avait besoin de lui pour le duel face à Toulouse (12ème journée) le même jour. Une excuse selon le technicien de 56 ans, qui rappelle que « c’est à l’UEFA et la FIFA de décider si le joueur peut venir ou non ». Il en conclut que Zhegrova « ne voulait tout simplement pas venir », dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

Edon Zhegrova répond à son sélectionneur

La version du joueur, elle, est tout autre. Edon Zhegrova l'affirme sur les réseaux sociaux, il « voulait être là » pour aider le Kosovo à décrocher sa place en barrages. Cependant, le report du match face à Israël, qui était initialement prévu le 15 octobre dernier, a changé ses plans. Le LOSC et le Kosovo se sont retrouvés à jouer le même jour, soit le 12 novembre.

C'est le comportement de Primoz Gliha qui l'a incité à choisir son club. Celui-ci lui aurait affirmé que « s'il ne jouait pas ce match (contre Israël, ndlr), il fallait qu'il oublie les autres matches et qu'il n’avait pas besoin de lui ». Un coup de pression que Zhegrova n'a pas du tout apprécié, mais qui le tient désormais loin de la sélection après sa décision de jouer pour le LOSC. Reste à savoir si Primoz Gliha restera sur son choix de l'écarter en cas de qualification à l'Euro 2024.