Après Campos, encore une autre victime du départ de Mbappé du PSG ?

Le départ attendu de Mbappé pour le Real Madrid ne cesse de faire des dégâts. Le PSG est décidé à effacer toutes traces de l’attaquant français. Après les rumeurs d’un éventuel départ de Luis Campos, une autre victime se profile.

Mbappé et le PSG, c’est bien fini

Contrairement à ce qui s’est passé en 2022, cette fois le PSG considère déjà Kylian Mbappé perdu. Ils considèrent qu’il est désormais impossible de le convaincre après la lettre qu’il a envoyée au conseil d’administration confirmant son intention. Depuis, ils le voient déjà vêtu de blanc au Bernabéu à partir de l’été prochain, ce qui ne plaît pas du tout aux dirigeants parisiens, qui ne manqueraient pas l’occasion d’attaquer le Real Madrid en ciblant certains joueurs.

Les noms de certains joueurs comme Vinicius Jr ont même été liés à un potentiel transfert à Paris, alors qu’à Madrid, ils sont jugés intransférables. Mais il semble que ce n’est pas la seule chose que Nasser Al-Khelaïfi et son équipe préparent. Selon Defensa Central, ils ont décidé de se débarrasser de tout ce qui pourrait rester de Mbappé au Parc des Princes. La première victime annoncée ces dernières heures est Luis Campos.

Après Luis Campos, le tour du médecin du PSG ?

Directeur sportif du PSG, Campos est considéré comme un proche de Kylian Mbappé, recruté pour aider Paris à convaincre le Bondynois de rester aussi longtemps que possible. Avec le départ quasi certain de l’attaquant de 25 ans au Real Madrid, le Portugais aurait échoué dans sa mission. Et comme si son départ seul ne suffirait pas, c’est le nom du médecin de l’équipe qui est désormais cité.

Selon le média espagnol, un départ de Campos signifierait également que Patrick Flamant, qui avait quitté Toulouse pour Paris, ne continuerait pas, lui qui était un pari du Portugais. A Paris, ils sont clairs dans leur stratégie : il faut effacer toute trace de Mbappé dans l’équipe entraînée par Luis Enrique. C’est une saga qui n’est pas encore peut-être prête de connaitre son épilogue puisque d’autres victimes du départ du champion du monde 2018 sont attendues.