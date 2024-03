Mercato OGC Nice : Khéphren Thuram, le plan B du Barça

La liste des prétendants de Khéphren Thuram ne cesse de s’allonger. Après des clubs de Premier League et de la Serie A, c’est au tour du FC Barcelone de jeter son dévolu sur le milieu de terrain de l’OGC Nice comme un plan B pour cet été.

Khéphren Thuram au Barça en cas d’échec du plan Amadou Onana ?

Le FC Barcelone souhaite recruter un milieu de terrain cet été et Amadou Onana semble être la plus appréciée parmi les options envisagées. Le problème est que le prix du Belge est assez élevé, puisque sa valeur marchande est de 50 millions d’euros, et en raison de ses performances et de son âge à Everton, on en demande au moins 60.

Les culés ne peuvent pas atteindre ces chiffres et donc c’est à moins que les Toffees acceptent de baisser leurs exigences ou de permettre aux Blaugrana de faire venir un joueur pour rendre l’opération moins chère, la signature va devenir très difficile. C’est pour cette raison que le Barça réfléchit à des alternatives similaires à celle du pivot d’origine sénégalaise.

L’un d’eux est Khéphren Thuram, milieu défensif niçois, fils de l’ancien joueur de Barcelone Lilian et frère cadet de Marcus Thuram, attaquant de l’Inter Milan. Le Français vient d’avoir 23 ans, et va débuter pour la France de Thierry Henry aux Jeux Olympiques et a des conditions similaires à celles d’Onana.

Photo : Khéphren Thuram

Nice sous pression pour Khéphren Thuram ?

Le joueur né à Reggio Emilia attire depuis quelques années l’attention de plusieurs grands clubs en Europe, comme la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain, Liverpool et le Real Madrid. Cependant, il a poursuivi sa carrière en Ligue 1 jusqu’à présent. Son contrat se termine en 2025, et il semble que Khéphren Thuram ne sera pas renouvelé et tout indique que cet été, il partira pour une autre équipe plus grande où il pourra développer tout son potentiel. Ce qui serait une perte conséquente pour Francesco Farioli.

Selon le journal Sport, le FC Barcelone a de très bons rapports sur Khéphren, qui se distingue par son superbe physique (1,92 m). Il est très agile malgré sa taille, puissant sur de courtes distances et possède une capacité particulière à voler le ballon, notamment au sol. Bref, c’est un pivot qui se démarque surtout en défense, mais qui ne brille jamais balle au pied, ce qui est justement ce que recherche le Barça. Sa valeur marchande s’élève à 35 millions d’euros.