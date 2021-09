LOSC Mercato : Les confidences d’Amadou Onana sur son arrivée !

Publié par Timothée Jean le 03 septembre 2021 à 21:14

Amadou Onana va défendre les couleurs du LOSC cette saison. Dans une interview accordée à La Dernière Heure, le jeune milieu de terrain belge est revenu sur les conditions de sa signature à Lille.

LOSC Mercato : Amadou Onana déterminé à disputer la C1

Cet été, le LOSC a bouclé l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain pour compenser le départ de Boubakary Soumaré. Le club nordiste a en effet réussi à convaincre Amadou Onana de rejoindre ses rangs, après plusieurs semaines de négociations. Le milieu de terrain s’est engagé jusqu’en 2026 avec le champion de France en titre.

Et si plusieurs clubs européens souhaitaient le détourner de son destin lillois lors de ce mercato estival, la perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions avec les Dogues a été décisive dans son choix. « Le LOSC est un club avec beaucoup d’ambitions. Là-bas, ce ne sont pas des joueurs qui rêvent de Ligue des champions puisqu’ils ont l’habitude de la jouer pour la plupart. C’est une belle équipe avec du talent et de l’expérience avec par exemple José Fonte ou Benjamin André. Je suis donc très heureux d’avoir fait ce choix », a-t-il expliqué au média belge.

Amadou Onana prêt à jouer les couteau-suisses

Après avoir fait part de sa joie de rejoindre le LOSC, Amadou Onana s’est dit prêt à tout pour défendre ses nouvelles couleurs. Il se tient déjà au service de l’entraineur Jocelyn Gouvernnec et ne doute pas que ses qualités vont parfaitement entrer dans le collectif lillois. « Pour mon temps de jeu, ce sera à moi de me battre pour l’avoir. Quand je recevrai l’opportunité de me montrer, il faudra juste la saisir, mais je suis aussi conscient qu’il faudra être un peu patient parce que le niveau de l’équipe et de la Ligue 1 est plus haut qu’à Hambourg », a ajouté le milieu défensif, qui espère progresser au LOSC.