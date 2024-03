OL : Trois absents et deux retours, la compo de Lyon face à Reims

L’OL peut assurer son maintien en Ligue 1 dès ce samedi, face à Reims. À cette occasion, Pierre Sage va évidemment aligner son équipe type, à un ou deux joueurs près.

OL-Reims : Benrahma et Mangala titulaires, Henrique prend la place de Tagliafico

Pierre Sage et Lyon jouent le maintien lors de la 27e journée de Ligue 1. Remontés de la dernière place du championnat au 10e rang, ils ont la possibilité d’assurer leur maintien dans l’élite, dès ce samedi soir (21h). En cas de victoire sur le Stade de Reims, l’Olympique Lyonnais serait totalement à l’abri de la relégation.

Ayant remporté 8 de leurs 9 derniers matchs, les Gones sont dans une bonne dynamique avant d’affronter les Rémois. En plus, Pierre Sage dispose de presque tout son monde pour cette rencontre. Outre Clinton Mata (suspendu), Adryelson (problème familial) et Nicolas Tagliafico (laissé au repos), le coach de l’OL peut compter sur Saïd Benrahma et Orel Mangala.

Touchés avant la trêve internationale, ils sont de retour et en pleine forme. L’Algérien et le Belge ont joué avec leur sélection respective, avant leur retour à Lyon. Ils devraient être titulaires contre Reims. Les deux recrues hivernales font partie des joueurs qui ont bonifié l’équipe de Pierre Sage, lors de la phase retour de la saison. En l’absence de Nicolas Tagliafico, Henrique (Silva) devrait occuper le couloir gauche. Il était d’ailleurs présent en conférence de presse d’avant-match.

La compo probable de Lyon contre Reims :

Gardien de but : A. Lopes

Défenseurs : Caleta-Car, J. O’Brien, Henrique, S. Kumbedi

Milieux de terrain : Maitland-Niles, M. Caqueret, N. Matic, O. Mangala

Attaquants : A. Lacazette, S. Benrahma, E. Nuamah

Remplaçants : L. Perri, L. Diarra, D. Lovren, J. Lepenant, C. Tolisso, M. Baldé, R. Cherki, M. Fofana, G. Orban