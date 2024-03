OM – PSG : Gasset fomente un sale coup contre Enrique en coulisses

Alors que le Classique entre l’OM et le PSG approche à grands pas, les médias s’intéressent aux coulisses des manœuvres de Jean-Louis Gasset.

OM : Un espion de Jean-Louis Gasset au PSG ?

Avec une sacrée avance de 12 points sur son dauphin, le Stade Brestois, le Paris Saint-Germain va se présenter au Stade Vélodrome dimanche soir pour le Classique sans aucune pression. Ce qui n’est pas le cas pour l’Olympique de Marseille. Septième au classement et toujours en course pour une place européenne la saison prochaine, l’OM n’a pas droit à l’erreur face à l’équipe de Luis Enrique.

Mais avec une douzaine de blessés et plusieurs forfaits, les Marseillais sont plutôt mal embarqués pour ce choc de Ligue 1. Cependant, Jean-Louis Gasset pourrait compter sur quelques leviers pour essayer de piéger l’ogre parisien. En effet, le quotidien L’Équipe rapporte qu’à l’époque où il était l’adjoint de Laurent Blanc au Paris SG, l’actuel coach de l’OM avait pour habitude d’utiliser son réseau pour obtenir des renseignements sur les compositions de ses adversaires.

Grâce à ses soutiens encore présents au sein des salariés du club de la capitale, Gasset pourrait utiliser le même procédé pour espionner Luis Enrique et avoir des informations sur ses plans pour le match OM-PSG. En attendant, il devra composer avec plusieurs blessés dans son groupe.

Gasset annonce quatre forfaits à l’OM pour affronter le PSG

Après des défaites à Villarreal et Rennes, l’Olympique de Marseille aura bien besoin d’une grande performance pour défier le Paris Saint-Germain. Cependant, Jean-Louis Gasset doit composer avec une douzaine de blessés, dont Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté et Valentin Rongier. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien de 70 ans a confirmé quatre forfaits actés pour le Classique.

« Les absences certaines sont Meité, Sarr, Clauss et Onana. Pour le reste on vit au jour le jour. C’est une histoire de fin de blessure, les joueurs travaillent à l’écart du groupe, physiquement. Entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui peut débuter », a déclaré Gasset.