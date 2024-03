OM : Aucune excuse, Jean-Louis Gasset peut créer l’exploit face au PSG

Malgré un effectif décimé par de nombreuses blessures, l’OM n’est pas vaincu d’avance face au PSG. Le groupe de Jean-Louis Gasset peut encore créer l’exploit, en réalisant une grosse performance face aux Parisiens.

OM : Jean-Louis Gasset a les moyens de rivaliser avec le PSG

Nouveau week-end de folie en Ligue 1 ! Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, plusieurs chocs sont au programme lors de cette 27e journée de championnat, avec notamment le Classico tant attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Cette rencontre, prévue ce dimanche à partir de 20H45 au stade Vélodrome sera un défi immense pour Jean-Louis Gasset qui réalise des débuts intéressant à l’OM.

Depuis son arrivée, le club phocéen a retrouvé du rythme avec 5 victoires consécutives et 2 défaites lors de ses 7 derniers matchs. Sous ses ordres, les Phocéens se sont relancés dans la course à l’Europe et tenteront de s’imposer face au PSG afin de se rapprocher la quatrième place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Ce défi face au leader du championnat sera très difficile à préparer pour Jean-Louis Gasset, qui a perdu plusieurs joueurs durant la trêve internationale.

Sauf que cette série de blessures n’est pas vraiment un prétexte pour sombrer face aux Parisiens. Bien au contraire, l’OM conserve encore toute ses chances de venir à bout du PSG, qui reste invaincu en cette nouvelle année. Dans ce contexte, les récents propos de José Anigo résonnent comme un encouragement. L’ancien entraîneur de l’OM estime que l’exploit est possible, car Marseille a su rivaliser avec le PSG ces dernières années, malgré l’hégémonie parisienne. « C’est plus compliqué cette année, il y a eu quelques couacs, mais sur un match à Marseille, les forces vont se niveler », a-t-il déclaré dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

Le public du Vélodrome jouera un rôle important lors ce choc

José Anigo souligne également l’importance du public du Vélodrome dans ce genre de rencontres, affirmant que le soutien des supporters peut transcender les joueurs et les pousser à se surpasser face à leur rival parisien. « Le stade va pousser, ça va sublimer les joueurs, c’est du 50-50 à Marseille », a-t-il ajouté.

Ainsi, le Classico de ce dimanche revêt une importance particulière pour l’OM et ses supporters. C’est l’occasion pour l’équipe de Jean-Louis Gasset de montrer sa détermination et sa capacité à rivaliser avec l’une des meilleures équipes du championnat. Le stade Vélodrome sera donc le théâtre d’un match intense, où l’Olympique de Marseille tentera de renverser le PSG pour marquer les esprits et continuer sa remontée au classement.