Mercato PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid ? Il reçoit une réponse terrifiante

Depuis le départ annoncé de Kylian Mbappé du PSG, de nombreuses rumeurs ont évoqué l’intention de son ami Achraf Hakimi de franchir le même pas. Et quand bien même le Real Madrid est intéressé par son retour, le club espagnol lui aurait lancé une réponse terrifiante.

Achraf Hakimi, même rêve que Kylian Mbappé

L’équipe que constitue le Real Madrid de Florentino Pérez commence à attirer le reste des joueurs. Réunir Vinicius, Bellingham et Mbappé, entre autres, dans une même équipe commence à inciter les agents à appeler plus que jamais le club espagnol pour proposer leurs joueurs, qui voient l’équipe de Santiago Bernabéu comme un grand favori pour tout remporter les années prochaines.

Une vieille connaissance du Real Madrid le sait, qui a hâte de retourner dans ce qui était sa maison, l’Hispano-marocain Achraf Hakimi. Le joueur, depuis l’annonce du départ de son grand ami au PSG, Kylian Mbappé, tire toutes les ficelles possibles pour revenir dans la maison qu’il a quittée en 2019. Cependant, la réponse qu’il a reçue le rend «terrifié» selon Don Diario.

Le Real Madrid veut Achraf Hakimi mais n’en fait pas sa priorité

L’arrière droit est lié au PSG jusqu’en 2026, mais il est en pourparlers pour le prolonger prochainement, même si son désir est de retourner en Espagne. Le Real Madrid, même s’il le considère comme l’un des meilleurs à son poste, ne prévoit pas de lever le petit doigt pour le signer avant 2025, mais même à cette date, les « menaces » pour Achraf Hakimi sont nombreuses, précise le média espagnol.

Le Real Madrid a le poste d’arrière droit occupé par Dani Carvajal, qui aura 33 ans en 2025. Il devrait donc déjà avoir un remplaçant garanti à cette date. Le club évolue ainsi et l’un des noms les plus populaires est celui du joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Le contrat de l’Anglais se termine en 2025 et n’a pas encore été renouvelé avec les Reds.

De plus, le départ de Jürgen Klopp pourrait précipiter sa décision de quitter Liverpool, c’est pourquoi le Real Madrid surveille sa situation. Au cas où il se retrouverait à portée, Florentino Pérez n’hésiterait pas à passer à l’action, ce qui laisserait Achraf tranquille et sans son ami, une idée qui le « terrifie ».