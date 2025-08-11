ASSE Mercato : Un club grec sur un joli coup à Saint-Etienne

ASSE Mercato : Un club grec sur un joli coup à Saint-Etienne
Un joueur sur le départ à l’ASSE aurait une nouvelle touche en Grèce. Un club du championnat du pays négocierait son transfert.

Mercato : Le PAOK Salonique s’intéresse à Benjamin Bouchouari

L’ASSE n’enregistre pas que des arrivées au club pendant ce mercato d’été. Le club stéphanois a aussi réalisé des départs, soit librement ou à la suite de transfert. Alors que le championnat de la Ligue 2 a démarré le week-end dernier, des départs sont toujours dans les tuyaux dans le Forez. Dylan Batubinsika, Yvan Maçon et Benjamin Bouchouari sont en instance de transfert.

Le dernier intéresse Trabzonspor en Turquie. Selon des sources turques, une offre estimée entre 3,5 M€ et 4,5 M€ a été transmise pour le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne. Le média Foot Mercato a également révélé l’intérêt d’un club de Ligue 1 pour l’International Marocain, la semaine dernière. Ce lundi, Sport24 apprend que le PAOK Salonique s’est mis sur les rangs pour le recruter.

Le club basé à Thessalonique en Grèce souhaiterait boucler rapidement le transfert de Benjamin Bouchouari, afin de l’inscrire sur la liste de l’UEFA pour prendre part à la Ligue Europa. Le joueur des Verts est valorisé à 5 millions d’euros et il n’a plus qu’un an de contrat dans le Forez. En instance de transfert, il est écarté du groupe professionnel de l’ASSE depuis la préparation estivale.

